Гонконгський суд ухвалив рішення ліквідувати China Evergrande Group: що буде з китайським ринком нерухомості

Гіганта сектору нерухомості China Evergrande Group ліквідують за боргами на $300 мільярдів.

Джерело фото: quillgroup

Суд в Гонконзі прийняв рішення про ліквідацію гіганта сектору нерухомості China Evergrande Group через борги на понад 300 мільярдів доларів. Рішення, прийняте після двох років невиплати боргів та невдалої спроби реструктуризації, ймовірно, викличе хвилі на фінансових ринках Китаю, які вже перебувають в стані кризи, – повідомляє Reuters.

Ліквідацію China Evergrande Group покладено на компанію Alvarez & Marsal. Рішення суду призначити ліквідатора прийнято в інтересах усіх кредиторів, і він може бути відповідальний за розробку нового плану реструктуризації для Evergrande. Цей крок стає важливим в контексті перебування голови компанії Хуей Ка Янь під слідством у підозрюваних злочинах.

Виконавчий директор Evergrande Сіу Шон заявив, що компанія продовжить реалізацію будівельних проектів, незважаючи на рішення про ліквідацію. Попри це, ринкові торги реагували гострим падінням акцій Evergrande на 20%, і торгівля була призупинена для China Evergrande та її дочірніх компаній China Evergrande New Energy Vehicle Group і Evergrande Property Services.

Це рішення суду закладає основу для складного та тривалого процесу ліквідації, який може мати потенційні політичні відгуки, зважаючи на участь різних рівнів влади в даному процесі.

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