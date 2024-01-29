Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Уряд вперше ініціює застосування переважного голосу міжнародників без тиску міжнародних партнерів», — Денис Малюська щодо законопроекту про відбір директора БЕБ

Законопроект також передбачає переатестацію усього персоналу БЕБ, що має відбутися після закінчення воєнного стану.

У Верховній Раді вирішили створити Тимчасову спецкомісію з питань функціонування Києва під час війни

ТСК буде займатися «моделлю управління в місті», кризою метрополітену та громадського транспорту, критичною інфраструктурою, а також питаннями містобудування та оборонними планувальними заходами.

РАУ затвердила в новій редакції порядок дій рад адвокатів регіонів при обшуку адвоката

Визначено новий порядок дій членів рад адвокатів при обшуку, огляді житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і документів адвоката.

Встигнути за 4 години: представника Ради бізнес-омбудсмена будуть повідомляти до обшуку у підприємця, але його нез’явлення не перешкоджатиме виконанню ухвали

Представник Ради бізнес-омбудсмена повинен буде встигнути добратися до місця проведення слідчих дій за 4 години, але якщо не встигне – це не заважитиме обшуку у підприємця або виконанню ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, - проект Кабміну.

У 2023 році в Україні бажаючих звільнитися з державної служби було більше, ніж бажаючих влаштуватися на держслужбу

З посад державної служби у 2023 році звільнилося 40 193 держслужбовця, а прийшли працювати – 36 187.

  1. У світі

Гонконгський суд ухвалив рішення ліквідувати China Evergrande Group: що буде з китайським ринком нерухомості

21:37, 29 січня 2024
Гіганта сектору нерухомості China Evergrande Group ліквідують за боргами на $300 мільярдів.
Гонконгський суд ухвалив рішення ліквідувати China Evergrande Group: що буде з китайським ринком нерухомості
Джерело фото: quillgroup
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Суд в Гонконзі прийняв рішення про ліквідацію гіганта сектору нерухомості China Evergrande Group через борги на понад 300 мільярдів доларів. Рішення, прийняте після двох років невиплати боргів та невдалої спроби реструктуризації, ймовірно, викличе хвилі на фінансових ринках Китаю, які вже перебувають в стані кризи, – повідомляє Reuters.

Ліквідацію China Evergrande Group покладено на компанію Alvarez & Marsal. Рішення суду призначити ліквідатора прийнято в інтересах усіх кредиторів, і він може бути відповідальний за розробку нового плану реструктуризації для Evergrande. Цей крок стає важливим в контексті перебування голови компанії Хуей Ка Янь під слідством у підозрюваних злочинах.

Виконавчий директор Evergrande Сіу Шон заявив, що компанія продовжить реалізацію будівельних проектів, незважаючи на рішення про ліквідацію. Попри це, ринкові торги реагували гострим падінням акцій Evergrande на 20%, і торгівля була призупинена для China Evergrande та її дочірніх компаній China Evergrande New Energy Vehicle Group і Evergrande Property Services.

Це рішення суду закладає основу для складного та тривалого процесу ліквідації, який може мати потенційні політичні відгуки, зважаючи на участь різних рівнів влади в даному процесі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як перетнути кордон особі з інвалідністю | Обмежено придатні | Супровід родичів з інвалідністю
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Як перетнути кордон особі з інвалідністю | Обмежено придатні | Супровід родичів з інвалідністю
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Кузьмишина
    Олена Кузьмишина
    голова Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Ірина Тарасова
    Ірина Тарасова
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Галина Пилип'юк
    Галина Пилип'юк
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Олена Хома
    Олена Хома
    суддя Львівського окружного адміністративного суду