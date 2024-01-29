Зеленський очікує справедливого закону про мобілізацію від військової верхівки

Президент наголосив, що в питанні мобілізації важливий момент демобілізації.

Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю німецькому телеканалу ARD заявив, що очікує справедливого закону про мобілізацію від військової верхівки. Він наголосив, що в питанні мобілізації важливий момент демобілізації, адже багато хто воює на полі бою уже 700 днів і лише слів вдячності за захист недостатньо.

«Тільки по-справедливості. В питанні мобілізації важливий момент демобілізації. Багато хто відвоював багато днів. Є люди, які 700 днів на полі бою. Я їм вдячний за захист нашої держави, як кожен українець. Вдячності замало від суспільства, я вважаю.

Треба справедливі ротації, треба давати широкі відпустки. Грошима все прикрити не можна. Хоча заробітні плати високі, але, тим не менше, треба справедливість у цьому напрямку.

І так само я очікую від військових сьогодні закону про справедливу мобілізацію або продовження, або зміни до закону – можна по-різному це називати. У будь-якому випадку, я б хотів, щоб це був комплексний, справедливий законопроєкт. Ось і все. Їхнє завдання сьогодні це зробити.

Ніхто не говорить, що це популярне рішення чи непопулярне. Але, мені здається, важливо, щоб військові разом із Міністерством оборони підготували справедливу відповідь на це питання», - заявив Президент.

Також Володимир Зеленський виступив за діджитал-формат мобілізації.

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