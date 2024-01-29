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Володимир Зеленський виступив за діджитал-формат мобілізації замість пошуку ТЦК людей на вулиці

10:45, 29 січня 2024
Президент Зеленський заявив, що мобілізація людей має бути переведена в цифровий формат.
Володимир Зеленський виступив за діджитал-формат мобілізації замість пошуку ТЦК людей на вулиці
Джерело фото: koda.gov.ua
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Президент України Володимир Зеленський виступив проти примусової вуличної мобілізації та закликав до впровадження сучасних цифрових рішень у цей процес. Президент висловив своє негативне ставлення до того, що представники військкоматів ходять вулицями у пошуках осіб, які не з'являлися до ТЦК. В інтерв'ю для ARD він відзначив, що такий підхід є неправильним та застарілим у контексті сучасних технологій.

«Неправильно, коли представники військкоматів ходили вулицями і шукали хлопців, які не приходили до військкоматів. Але тут я хотів би, щоб ми були також із вами справедливими і чесними. Є випадки такі - так є. Чи правильно це - абсолютно ні. І вони по вони не повинні цього робити, тому я і попросив наших військових і депутатів, коли вони будуть готувати цей законопроєкт (про мобілізацію - ред.), щоб не було шансів ходити по вулицях. Є сьогодні можливості застосування digital формату. Тобто ми живемо в час цифровізації і тим більше ми дуже цифровізована країна. Ми налагодили цей процес і під час ковіду, і під час війни. Немає питань вирішити це питання по-сучасному», – заявив Зеленський.

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