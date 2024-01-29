Канада сприятиме інклюзивному відновленню у 19 територіальних громадах України із 7 областей.
Як повідомили у Мінінфраструктури, відбувся запуск ініціативи «Інклюзивне відновлення за лідерства громад» (CLIR). В її рамках 19 територіальних громад із 7 областей отримають експертну підтримку у сталому, інклюзивному, соціальному та економічному відновленні.
Загалом бажання взяти участь в ініціативі висловило понад 300 громад із 11 областей України постраждалих від війни. З відібраних громад сформували 6 груп за принципом географічної близькості та спільності потреб:
- Київська область (Баришівка, Глеваха, Боярка, Велика Димерка)
- Донецька та Харківська область (Близнюківська, Савенці, Балаклія)
- Дніпропетровська область (Софіївська, Першотравенська, Апостолівська, Зеленодольська)
- Миколаївська область (Баштанка, Березнегувате)
- Одеська область (Шабівка, Білгород-Дністровська)
- Чернігівська область (Холмська, Коропська, Менська).
Як зазначається, експерти ініціативи CLIR нададуть відібраним громадам експертну підтримку за такими напрямками:
- стратегічне управління та планування,
- налагодження партнерств із міжнародними організаціями та залучення зовнішніх інвестицій,
- розвиток сфери соціальних послуг,
- підтримка з розробки планів і стратегій відновлення та розвитку,
- провадження принципів сталого розвитку тощо.
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