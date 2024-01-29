Загалом бажання взяти участь в ініціативі висловило понад 300 громад із 11 областей України постраждалих від війни.

Джерело фото: facebook.com/Ministry.for.restoration

Канада сприятиме інклюзивному відновленню у 19 територіальних громадах України із 7 областей.

Як повідомили у Мінінфраструктури, відбувся запуск ініціативи «Інклюзивне відновлення за лідерства громад» (CLIR). В її рамках 19 територіальних громад із 7 областей отримають експертну підтримку у сталому, інклюзивному, соціальному та економічному відновленні.

Загалом бажання взяти участь в ініціативі висловило понад 300 громад із 11 областей України постраждалих від війни. З відібраних громад сформували 6 груп за принципом географічної близькості та спільності потреб:

Київська область (Баришівка, Глеваха, Боярка, Велика Димерка)

Донецька та Харківська область (Близнюківська, Савенці, Балаклія)

Дніпропетровська область (Софіївська, Першотравенська, Апостолівська, Зеленодольська)

Миколаївська область (Баштанка, Березнегувате)

Одеська область (Шабівка, Білгород-Дністровська)

Чернігівська область (Холмська, Коропська, Менська).

Як зазначається, експерти ініціативи CLIR нададуть відібраним громадам експертну підтримку за такими напрямками:

стратегічне управління та планування,

налагодження партнерств із міжнародними організаціями та залучення зовнішніх інвестицій,

розвиток сфери соціальних послуг,

підтримка з розробки планів і стратегій відновлення та розвитку,

провадження принципів сталого розвитку тощо.

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