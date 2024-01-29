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  1. В Україні

Півмільйона збитків на ремонті спорткомплексу НМУ імені Богомольця: підозру отримав директор товариства з технагляду

12:33, 29 січня 2024
Вартість будівельних робіт була безпідставно завищена.
Півмільйона збитків на ремонті спорткомплексу НМУ імені Богомольця: підозру отримав директор товариства з технагляду
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У Києві підозру отримав керівник товариства за фактом неналежного виконання своїх службових обов’язків з технічного нагляду під час капітального ремонту будівлі спортивного комплексу НМУ імені О.О. Богомольця. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Як стало відомо, у квітні 2021 року між товариством та Національним медичним університетом був укладений договір на проведення капітального ремонту покрівлі будівлі спортивного комплексу.

Потім у травні 2021 року між іншим товариством та університетом було укладено договір з проведення технічного нагляду під час будівництва вищевказаного об’єкта.

У період з травня по грудень 2021 року, директор зазначеного товариства, підписав акти приймання виконаних будівельних робіт, втім, розрахунки обсягів виконаних будівельних робіт в цих документах не відповідали фактичним обсягам, а вартість будівельних робіт безпідставно завищена.

Вказаним діями інтересам держави завдано збитків на суму 544 тисяч гривень. Директору товариства, яке здійснювало технагляд під час ремонтних робіт спортивного комплексу, оголосили підозру.  Досудове розслідування триває.

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