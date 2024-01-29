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Вища рада правосуддя оголосить умови конкурсу на посаду голови ДСА, а також порядок проведення співбесід

10:28, 29 січня 2024
Відповідні документи Рада правосуддя планує затвердити 30 січня.
Вища рада правосуддя оголосить умови конкурсу на посаду голови ДСА, а також порядок проведення співбесід
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Вища рада правосуддя 30 січня планує затвердити Умови для зайняття посади голови Державної судової адміністрації та Порядок опрацювання документів і проведення співбесід із кандидатами на посаду голови Державної судової адміністрації.

Власне, після цього кандидати на посаду голови ДСА зможуть подати документи для участі у конкурсі.

Нагадаємо, що 18 січня Вища рада правосуддя оголосила про наявність вакантної посади голови Державної судової адміністрації.

Також Рада правосуддя вирішила утворити робочу групу з питання добору кандидатів на посаду голови Державної судової адміністрації.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», за склад робочої групи розгорнулася справжня битва, оскільки частина членів Ради правосуддя запідозрила, що склад робочої групи, запропонований головою ВРП Григорієм Усиком, не у повній мірі здатен впоратися з поставленим завданням. 

Зазначимо, що тимчасово виконуючим обов’язки голови Державної судової адміністрації наразі є Максим Пампура.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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