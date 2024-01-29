Высший совет правосудия объявит условия конкурса на должность главы ГСА, а также порядок проведения собеседований

Соответствующие документы Совет правосудия планирует утвердить 30 января.

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Высший совет правосудия 30 января планирует утвердить Условия занятия должности главы Государственной судебной администрации и Порядок обработки документов и проведения собеседований с кандидатами на должность главы Государственной судебной администрации.

Таким образом, после утверждения необходимых документов, кандидаты на должность главы ГСА смогут подать документы для участия в конкурсе.

Напомним, что 18 января Высший совет правосудия объявил о наличии вакантной должности главы Государственной судебной администрации.

Также Совет правосудия решил создать рабочую группу по вопросу отбора кандидатов на должность главы Государственной судебной администрации.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», за состав рабочей группы развернулась настоящая битва, поскольку часть членов Совета правосудия заподозрила, что состав рабочей группы, предложенный главой ВСП Григорием Усиком, не в полной мере способен справиться с поставленной задачей.

Отметим, что временно исполняющим обязанности главы Государственной судебной администрации в настоящее время является Максим Пампура.

Автор: Вячеслав Хрипун

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