Высший совет правосудия объявит условия конкурса на должность главы ГСА, а также порядок проведения собеседований

Высший совет правосудия 30 января планирует утвердить Условия занятия должности главы Государственной судебной администрации и Порядок обработки документов и проведения собеседований с кандидатами на должность главы Государственной судебной администрации.
Таким образом, после утверждения необходимых документов, кандидаты на должность главы ГСА смогут подать документы для участия в конкурсе.
Напомним, что 18 января Высший совет правосудия объявил о наличии вакантной должности главы Государственной судебной администрации.
Также Совет правосудия решил создать рабочую группу по вопросу отбора кандидатов на должность главы Государственной судебной администрации.
Как сообщала «Судебно-юридическая газета», за состав рабочей группы развернулась настоящая битва, поскольку часть членов Совета правосудия заподозрила, что состав рабочей группы, предложенный главой ВСП Григорием Усиком, не в полной мере способен справиться с поставленной задачей.
Отметим, что временно исполняющим обязанности главы Государственной судебной администрации в настоящее время является Максим Пампура.
Автор: Вячеслав Хрипун
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