РАУ затвердила в новій редакції порядок дій рад адвокатів регіонів при обшуку адвоката

Визначено новий порядок дій членів рад адвокатів при обшуку, огляді житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і документів адвоката.

Джерело фото: advokatrada.cn.ua

У новій редакції затверджено Порядок дій з питань забезпечення гарантій адвокатської діяльності, захисту професійних і соціальних прав адвокатів.

Зокрема, визначено, що Ради адвокатів регіонів у разі отримання від правоохоронних органів повідомлення щодо затримання адвоката (незалежно від адреси його робочого місця, зазначеного в Єдиному реєстрі адвокатів України) зобов’язуються вжити усіх передбачених Законом заходів, спрямованих на забезпечення гарантій адвокатської діяльності та захисту прав адвоката, а також забезпечити обов’язкову присутність представника ради адвокатів регіону при проведенні окремих слідчих дій чи застосуванні будь-яких заходів кримінального провадження стосовно адвоката.

Рада адвокатів регіону, отримавши повідомлення про затримання адвоката, за межами регіону, де він має адресу робочого місця за даними ЄРАУ, невідкладно інформує про таке повідомлення раду адвокатів регіону, на території якої затримано адвоката, з метою вжиття останньою відповідних заходів реагування.

Про кожний випадок порушення гарантованих законом прав адвоката рада адвокатів регіону інформує Національну асоціації адвокатів України та Комітет.

Дії при отриманні Радою/Комітетом повідомлення від службової особи, яка буде проводити обшук чи огляд житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і документів адвоката

При отриманні Радою/Комітетом Повідомлення про процесуальні дії, голова Ради/Комітету забезпечують участь члена Ради/Комітету у відповідній процесуальній дії.

Уповноважений член Ради/Комітету невідкладно повинен підтвердити можливість своєї присутності на відповідній процесуальній дії або негайно повідомити про причину неможливості своєї присутності, якщо така причина є поважною.

Уповноважений член повинен вчасно прибути у зазначені в Повідомленні про процесуальні дії місце й час для проведення процесуальної дії, після чого невідкладно проінформувати про це Голову Ради/Комітету або його заступника.

Уповноважений член зобов’язаний проінформувати Голову про початок процесуальної дії, або відмову службової особи від її проведення.

Уповноважений член перед початком слідчої дії зобов’язаний отримати копію/фотокопію ухвали слідчого судді про проведення відповідної процесуальної дії та перевірити відповідність її змісту вимогам Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

У випадку незазначення в ухвалі слідчого судді переліку речей, документів, що планується відшукати, виявити чи вилучити під час проведення слідчої дії, тобто, встановлення порушення вимог частини другої статті 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», уповноважений член Ради/Комітету повідомляє службову особу, яка проводить слідчу дії про відсутність правових підстав для проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і документів адвоката.

З метою забезпечення дотримання вимог Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» щодо збереження адвокатської таємниці під час проведення відповідної процесуальної дії Уповноважений член Ради/Комітету має право:

з’ясувати у адвоката/уповноваженої особи адвокатського об’єднання/бюро про наявність речей, документів, які планується виявити відповідно до ухвали слідчого судді у приміщенні/володінні адвоката;

з’ясувати, чи містять зазначені речі і документи, у тому числі носії інформації, предмет адвокатської таємниці, чи віднесені вони до речей і документів, доступ до яких заборонений відповідно до статті 161 КПК України;

у разі наявності у приміщенні/володінні адвоката речей, у тому числі носіїв інформації/документів, відшукуваних відповідно до ухвали слідчого судді, але які складають предмет адвокатської таємниці, запропонувати службовій особі, яка виконує слідчу дію, з метою дотримання вимог Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», надати адвокатові/адвокатському бюро/об’єднанню можливість отримати від клієнта згоду на зняття з зазначених речей, у тому числі носіїв інформації/документів статусу адвокатської таємниці та надання дозволу на передачу документів/речей, у тому числі носіїв інформації, особі, яка проводить слідчу дію. У випадку відсутності згоди клієнта адвоката/адвокатського бюро/об’єднання, зазначити у протоколі слідчої дії про порушення вимог статей 22, 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Уповноважений член при проведенні слідчої дії повинен попередити службову особу, яка проводить слідчу дію, про необхідність неухильного дотримання гарантій адвокатської діяльності та забезпечити унеможливлення порушення адвокатської таємниці щодо інших предметів та документів, які знаходяться у приміщенні/володінні адвоката/адвокатського бюро/об’єднання та не зазначені в ухвалі слідчого судді. У випадку недотримання службовою особою, вимог закону щодо збереження адвокатської таємниці, уповноважений член Ради/Комітету зазначає про це в протоколі процесуальної дії.

З метою забезпечення унеможливлення порушення гарантій на збереження адвокатської таємниці, Уповноважений член опечатує доступ до приміщення, речей, у тому числі електронних носіїв інформації та/або документів комп’ютерної техніки (портативних комп’ютерних пристроїв), мобільних телефонів тощо, доступ до яких заборонено відповідно до вимог статті 161 КПК України.

Уповноважений член повинен виконувати обов’язки та користується правами учасника процесуальної дії, які визначені відповідним процесуальним законом.

Крім того, але не виключно, у ході слідчої/процесуальній дії, Уповноважений член Ради/Комітету має право:

ставити запитання присутнім на слідчій/процесуальній дії,

подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення процесуальної дії, що зазначаються у протоколі процесуальної дії;

фіксувати обставини відповідної слідчої/процесуальної дії шляхом здійснення аудіо-/відеозапису подій, складання відповідних актів;

опитувати присутніх на слідчій/процесуальній дії;

оскаржувати протиправні дії службових осіб, які беруть участь у проведенні слідчої/процесуальної дії;

отримувати копії відповідних процесуальних документів.

Уповноважений член Ради/Комітету, в межах чинного законодавства, повинен ознайомитися з протоколом проведення відповідної процесуальної дії, внести до нього свої зауваження (за їх наявності), та/або отримати його копію (фотокопію).

Після закінчення процесуальної дії, Уповноважений член повинен невідкладно проінформувати про це Голову Ради/Комітету/або його заступника/секретаря та повідомити про виявлені порушення Професійних прав адвоката та/або Професійних гарантій адвокатської діяльності.

Протягом 2-х робочих днів з моменту проведення процесуальної дії, Уповноважений член повинен подати до Ради/Комітету письмовий звіт, з обов’язковим зазначенням:

відомостей про адвоката/адвокатське бюро/адвокатське об’єднання, щодо яких було проведено відповідну процесуальну дію;

реквізитів ухвали про проведення процесуальної дії; реквізитів протоколу про проведення процесуальної дії; переліку осіб, що брали участь у процесуальній дії;

результатів;

виявлених фактів порушення вимог Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» щодо адвокатської таємниці під час проведення процесуальної дії; фактів порушення професійних прав та/або професійних гарантій адвоката.

Відповідальним за прийняття, зберігання та облік таких письмових звітів є секретар Ради/Комітету.

Обмін повідомленнями між Головою/заступником/секретарем, Уповноваженим членом Ради/Комітету, під час участі у процесуальних діях, здійснюється за допомогою телефонного/електронного зв‘язку.

Голова Ради/Комітету може прийняти рішення про участь декількох Уповноважених членів Ради/Комітету у відповідній процесуальній дії, призначивши відповідальну особу з їх числа. Члени діють у вищезазначеному порядку та повинні виконувати вказівки відповідальної особи. При присутності декількох членів на процесуальній дії, обов’язки, передбачені п. п. 2.9., 2.10. цього розділу, поширюються тільки на відповідальну особу.

При отриманні Радою/Комітетом Повідомлення про процесуальні дії, або іншої інформації про проведення відповідної процесуальної дії щодо адвоката, зазначеної у ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», у час коли така дія проводиться або коли фізично неможливо прибути у зазначені в такому повідомленні місце й час, Голова Ради/Комітету вживає заходів щодо усунення порушень прав адвокатів та процесуального закону.

Голова Ради/Комітету може прийняти рішення про особисту присутність на відповідній процесуальній дії самостійно або разом з Уповноваженим членом/членами Ради/Комітету.

Серед іншого, Порядок визначає низку термінів.

Адвокатська таємниця – будь-яка інформація, що стала відома адвокату, помічнику адвоката, стажисту адвоката, особі, яка перебуває у трудових відносинах з адвокатом, про клієнта, а також питання, з яких клієнт (особа, якій відмовлено в укладенні договору про надання правничої допомоги з передбачених цим Законом підстав) звертався до адвоката, адвокатського бюро, адвокатського об’єднання, зміст порад, консультацій, роз’яснень адвоката, складені ним документи, інформація, що зберігається на електронних носіях, та інші документи і відомості, одержані адвокатом під час здійснення адвокатської діяльності.

Місцезнаходження — фактичне місце провадження діяльності, розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю адвокатом, який здійснює адвокатську діяльність індивідуально, або адвокатського об’єднання/бюро (переважно перебуває керівництво) та здійснюється управління і облік, та/або місце проживання адвоката, який провадить свою діяльність одноособово, без утворення юридичної особи, інформація про яке надана до єдиної інформаційної системи (згідно з інформацією, що надається для взяття на облік у Держфінмоніторингу) та/або яке зазначене в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань та/або Єдиному реєстрі адвокатів України, та/або про яке адвокат, який здійснює адвокатську діяльність індивідуально, або адвокатське об’єднання/бюро повідомив/повідомило Міністерству юстиції України;

Повідомлення про процесуальні дії – письмові повідомлення від службової особи, яка буде проводити обшук чи огляд житла, іншого володіння адвоката, адвокатського бюро/об’єднання, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і документів адвоката, або буде проводити інші слідчі та/або процесуальні дії відносно вказаних у цьому пункті осіб.

Речі і документи, до яких заборонений доступ - визначені статтею 161 Кримінального процесуального кодексу України, листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь- якою особою, яка представляє його клієнта, у зв’язку з наданням правової допомоги, об’єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією.

Відповідний Порядок затверджено у новій редакції рішенням Ради адвокатів України № 123

від «15-16» грудня 2023 року.

Також Порядок визначає дії при перевірці адвокатів Міністерством юстиції України.

Нижче наводимо сам документ.

Автор: Наталя Мамченко

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