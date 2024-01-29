Російські бомбардувальники «випадково» атакували Білгородську область

Російські літаки скинули дві авіабомби, призначені для обстрілів України, в Білгородській області.

Джерело фото: ukranews.com

Російські літаки, призначені для нападу на Україну, випустили дві авіабомби типу ФАБ-250 в двох населених пунктах Білгородської області рф. Інцидент стався у суботу, 27 січня, і викликав евакуацію близько 150 мешканців. Про це пишуть росЗМІ.

Бомби були виявлені у Хуторі Постников Корочанського району та селі Стрілецьке Білгородського району. У зв'язку з цим влада вирішила евакуювати 150 людей, які проживали у радіусі пів кілометра від місця падіння авіабомби.

За даними ЗМІ, внаслідок інциденту не зафіксовано постраждалих, а боєприпаси були знешкоджені на наступний день. Авіаудари, які мали на меті Україну, викликали серйозне занепокоєння в регіоні, підкреслюючи необхідність утримання миру та безпеки в регіоні.

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