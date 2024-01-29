Российские самолеты сбросили две авиабомбы, предназначенные для обстрелов Украины, в Белгородской области.

Источник фото: ukranews.com

Российские самолеты, предназначенные для нападения на Украину, выпустили две авиабомбы типа ФАБ-250 в двух населенных пунктах Белгородской области рф. Инцидент произошел в субботу, 27 января, и вызвал эвакуацию около 150 жителей. Об этом пишут росСМИ.

Бомбы были обнаружены в Хуторе Постников Корочанского района и селе Стрелковое Белгородского района. В связи с этим власти решили эвакуировать 150 человек, которые проживали в радиусе полкилометра от места падения авиабомбы.

По данным СМИ, в результате инцидента не зафиксировано пострадавших, а боеприпасы были обезврежены на следующий день. Авиаудары, которые имели целью Украину, вызвали серьезное беспокойство в регионе, подчеркивая необходимость удержания мира и безопасности в регионе.

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