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  1. В мире

Российские бомбардировщики «случайно» атаковали Белгородскую область

11:18, 29 января 2024
Российские самолеты сбросили две авиабомбы, предназначенные для обстрелов Украины, в Белгородской области.
Российские бомбардировщики «случайно» атаковали Белгородскую область
Источник фото: ukranews.com
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Российские самолеты, предназначенные для нападения на Украину, выпустили две авиабомбы типа ФАБ-250 в двух населенных пунктах Белгородской области рф. Инцидент произошел в субботу, 27 января, и вызвал эвакуацию около 150 жителей. Об этом пишут росСМИ.

Бомбы были обнаружены в Хуторе Постников Корочанского района и селе Стрелковое Белгородского района. В связи с этим власти решили эвакуировать 150 человек, которые проживали в радиусе полкилометра от места падения авиабомбы.

По данным СМИ, в результате инцидента не зафиксировано пострадавших, а боеприпасы были обезврежены на следующий день. Авиаудары, которые имели целью Украину, вызвали серьезное беспокойство в регионе, подчеркивая необходимость удержания мира и безопасности в регионе.

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