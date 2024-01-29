Марину Безрукову назначили директором госпредприятия Минобороны «Агентство оборонных закупок»

В Минобороны пишут, что смена руководителя – первый шаг к трансформации «Агентства оборонных закупок».

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Минобороны издало приказ о назначении Марины Безруковой директором государственного предприятия «Агентство оборонных закупок».

«Минобороны выстраивает новую архитектуру закупок, которая исключит возможность проявления коррупции и будет соответствовать стандартам НАТО. Смена менеджмента – это первый шаг к кардинальной перезагрузке «Агентства оборонных закупок. Наш приоритет – это своевременное и качественное обеспечение наших воинов всем необходимым. Без пространства для коррупции», – отметил заместитель Министра обороны Дмитрий Клименков.

В Минобороны пишут, что смена руководителя – первый шаг к трансформации «Агентства оборонных закупок». Следующий этап – создание Наблюдательного совета из профессиональных и компетентных менеджеров международного уровня.

Марина Безрукова – магистр по финансам (КНУ им. Тараса Шевченко (2001)), специалист по правоведению (КНУ им. Тараса Шевченко (2007)), магистр управления бизнесом – MBA (Киевская школа экономики (2020)).

С января 2017 года работала в НЭК «Укрэнерго» в должностях члена правления, директора по управлению цепями поставок и т.д. Ранее – в корпоративном секторе в компаниях разных сегментов экономики.

Марина Безрукова имеет более 20 лет опыта в управлении цепями поставок и развития партнерства с иностранными компаниями (США, Канада, Европа, Ближний Восток, Африка). В 2017-2024 годах работала в Национальной энергетической компании «Укрэнерго», где разработала и внедрила современную политику закупок, основанную на принципах прозрачности, эффективности и распределения полномочий.

«Укрэнерго» одной из первых среди госкомпаний перевела все закупки на платформу ProZorro, создала институт уполномоченных лиц, ответственных за закупки, дирекцию по управлению цепями поставок с категорионным менеджментом в закупках, а также внедрила вспомогательные функции внутреннего аудита и комплаенса.

Результат – снижение цен в закупках в среднем на 14%; уменьшение среднего времени проведения закупок на 20%; повышение квалификации закупочной команды

За последние пять лет «Укрэнерго» сэкономила на закупках более 1,2 миллиарда гривен.

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