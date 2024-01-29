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Марину Безрукову призначили директором держпідприємства Міноборони «Агенція оборонних закупівель»

10:41, 29 січня 2024
У Міноборони пишуть, що зміна очільника – перший крок до трансформації «Агенції оборонних закупівель».
Марину Безрукову призначили директором держпідприємства Міноборони «Агенція оборонних закупівель»
Джерело фото: Скріншот із відео
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Міноборони видало наказ про призначення Марини Безрукової директором державного підприємства «Агенція оборонних закупівель».

«Міноборони вибудовує нову архітектуру закупівель, яка унеможливить прояви корупції та буде відповідати стандартам НАТО. Зміна менеджменту – це перший крок до кардинального перезавантаження «Агенції оборонних закупівель. Наш пріоритет – це своєчасне та якісне забезпечення наших воїнів усім необхідним. Без простору для корупції», – зазначив заступник Міністра оборони Дмитро Кліменков.

У Міноборони пишуть, що зміна очільника – перший крок до трансформації «Агенції оборонних закупівель». Наступний етап – створення Наглядової ради з професійних та компетентних менеджерів міжнародного рівня.

Марина Безрукова – магістр з фінансів (КНУ ім. Тараса Шевченка (2001)), спеціаліст з правознавства (КНУ ім. Тараса Шевченка (2007)), магістр управління бізнесом – MBA (Київська школа економіки (2020)).

Із січня 2017 року працювала в НЕК «Укренерго» на посадах члена правління, директора з управління ланцюгами поставок тощо. Раніше – в корпоративному секторі в компаніях різних сегментів економіки.

Марина Безрукова має більше 20 років досвіду в управлінні ланцюгами постачання та розвитку партнерства з іноземними компаніями (США, Канада, Європа, Близький Схід, Африка). В 2017-2024 роках працювала в Національній енергетичній компанії «Укренерго», де розробила та впровадила сучасну політику закупівель, засновану на принципах прозорості, ефективності та розподілу повноважень.

«Укренерго» однією з перших серед держкомпаній перевела всі закупівлі на платформу ProZorro, створила інститут уповноважених осіб, відповідальних за закупівлі, дирекцію з управління ланцюгами постачання з категорійним менеджментом у закупівлях, а також впровадила допоміжні функції внутрішнього аудиту та комплаєнсу.

Результат – зниження цін в закупівлях в середньому на 14%; зменшення середнього часу проведення закупівель на 20%; підвищення кваліфікації закупівельної команди.

За останні п’ять років «Укренерго» заощадила на закупівлях понад 1,2 мільярда гривень.

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