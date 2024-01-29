Марину Безрукову призначили директором держпідприємства Міноборони «Агенція оборонних закупівель»

Міноборони видало наказ про призначення Марини Безрукової директором державного підприємства «Агенція оборонних закупівель».
«Міноборони вибудовує нову архітектуру закупівель, яка унеможливить прояви корупції та буде відповідати стандартам НАТО. Зміна менеджменту – це перший крок до кардинального перезавантаження «Агенції оборонних закупівель. Наш пріоритет – це своєчасне та якісне забезпечення наших воїнів усім необхідним. Без простору для корупції», – зазначив заступник Міністра оборони Дмитро Кліменков.
У Міноборони пишуть, що зміна очільника – перший крок до трансформації «Агенції оборонних закупівель». Наступний етап – створення Наглядової ради з професійних та компетентних менеджерів міжнародного рівня.
Марина Безрукова – магістр з фінансів (КНУ ім. Тараса Шевченка (2001)), спеціаліст з правознавства (КНУ ім. Тараса Шевченка (2007)), магістр управління бізнесом – MBA (Київська школа економіки (2020)).
Із січня 2017 року працювала в НЕК «Укренерго» на посадах члена правління, директора з управління ланцюгами поставок тощо. Раніше – в корпоративному секторі в компаніях різних сегментів економіки.
Марина Безрукова має більше 20 років досвіду в управлінні ланцюгами постачання та розвитку партнерства з іноземними компаніями (США, Канада, Європа, Близький Схід, Африка). В 2017-2024 роках працювала в Національній енергетичній компанії «Укренерго», де розробила та впровадила сучасну політику закупівель, засновану на принципах прозорості, ефективності та розподілу повноважень.
«Укренерго» однією з перших серед держкомпаній перевела всі закупівлі на платформу ProZorro, створила інститут уповноважених осіб, відповідальних за закупівлі, дирекцію з управління ланцюгами постачання з категорійним менеджментом у закупівлях, а також впровадила допоміжні функції внутрішнього аудиту та комплаєнсу.
Результат – зниження цін в закупівлях в середньому на 14%; зменшення середнього часу проведення закупівель на 20%; підвищення кваліфікації закупівельної команди.
За останні п’ять років «Укренерго» заощадила на закупівлях понад 1,2 мільярда гривень.
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