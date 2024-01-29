Приватні юридичні особи для участі у цивільних справах мають зареєструвати Електронний кабінет до 20 лютого

За невиконання такого обов'язку суди зможуть застосовувати до відповідних юридичних осіб негативні процесуальні наслідки.

Як відомо, 18 жовтня 2023 року набрали чинності норми Закону 3200-IX про обов’язкову реєстрацію електронних кабінетів у ЄСІТС для обміну процесуальними документами із судом. Йдеться про зміни до ГПК, ЦПК та КАСУ. Відповідний законопроект 7574-д Верховна Рада ухвалила 29 червня.

Він передбачає різні строки обов’язкової реєстрації юридичними особами приватної форми власності електронних кабінетів для того, аби мати можливість подавати до суду процесуальні документи.

Так, юридичні особи усіх форм власності для участі в господарських справах мали зареєструватися в Електронному суді до 18 жовтня 2023 року.

Для учасників справ за Цивільним процесуальним кодексом (ЦПК) та справ, що розглядаються за Кодексом адмінсудочинства (КАСУ), ситуація є дещо іншою.

Так, 18 жовтня 2023 року електронний кабінет повинні обов’язково мати юридичні особи публічного права.

Що ж стосується юридичних осіб приватної форми власності, то їм треба зареєструватися до 20 лютого 2024 року.

Суд постановлятиме ухвалу про залишення позовної заяви без руху у разі, якщо позовну заяву подано особою, яка зобов’язана зареєструвати електронний кабінет, але не зареєструвала його.

«До уваги учасників судового процесу! З 21 лютого 2024 року наявність електронного кабінету в ЄСІТС стане обов'язковою для всіх юридичних осіб приватної форми власності, які беруть участь в цивільних та адміністративних справах. Це передбачено перехідними положеннями Закону України № 3200-IX.

За невиконання такого обов'язку суди зможуть застосовувати до відповідних юридичних осіб негативні процесуальні наслідки у вигляді залишення процесуального документу без руху, без розгляду або повернення. Тож закликаю всіх, хто зобов'язаний буде мати електронний кабінет в ЄСІТС, своєчасно його зареєструвати», - наголосив голова Комітету ВР з питань правової політики Денис Маслов.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» писала, що Верховний Суд залишає без розгляду документи, подані без дотримання закону про обов’язкову реєстрацію Електронних кабінетів.

Автор: Наталя Мамченко

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