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Частные юридические лица для участия в гражданских делах должны зарегистрировать Электронный кабинет до 20 февраля

10:02, 29 января 2024
За невыполнение такой обязанности суды смогут применять к соответствующим юридическим лицам негативные процессуальные последствия.
Частные юридические лица для участия в гражданских делах должны зарегистрировать Электронный кабинет до 20 февраля
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Как известно, 18 октября 2023 вступили в силу нормы Закона 3200-IX об обязательной регистрации электронных кабинетов в ЕСИТС для обмена процессуальными документами с судом. Речь идет об изменениях в ХПК, ГПК и КАСУ. Соответствующий законопроект 7574 Верховная Рада приняла 29 июня.

Он предусматривает разные сроки обязательной регистрации юридическими лицами частной формы собственности электронных кабинетов для того, чтобы иметь возможность подавать в суд процессуальные документы.

Так, юридические лица всех форм собственности для участия в хозяйственных делах должны были зарегистрироваться в Электронном суде до 18 октября 2023 года.

Для участников дел по Гражданскому процессуальному кодексу (ГПК) и дел, рассматриваемых по Кодексу админсудопроизводства (КАСУ), ситуация несколько иная.

Так, 18 октября 2023 г. электронный кабинет должны обязательно иметь юридические лица публичного права.

Что касается юридических лиц частной формы собственности, то им нужно зарегистрироваться до 20 февраля 2024 года.

Суд будет выносить определение об оставлении искового заявления без движения в случае, если исковое заявление подано лицом, которое обязано зарегистрировать электронный кабинет, но не зарегистрировало его.

«Вниманию участников судебного процесса! С 21 февраля 2024 года наличие электронного кабинета в ЕСИТС станет обязательным для всех юридических лиц частной формы собственности, участвующих в гражданских и административных делах. Это предусмотрено переходными положениями Закона № 3200-IX.

За невыполнение такой обязанности суды смогут применять к соответствующим юридическим лицам негативные процессуальные последствия посредством оставления процессуального документа без движения, без рассмотрения или возвращения. Поэтому призываю всех, кто обязан будет иметь электронный кабинет в ЕСИТС, своевременно его зарегистрировать», - подчеркнул председатель Комитета ВР по правовой политике Денис Маслов.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Верховный Суд оставляет без рассмотрения документы, представленные без соблюдения закона об обязательной регистрации электронных кабинетов.

Автор: Наталья Мамченко

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