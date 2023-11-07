Верховний Суд залишає без розгляду документи, подані без дотримання закону про обов’язкову реєстрацію Електронних кабінетів

В клопотанні про ознайомлення з матеріалами справи представник юрособи має вказати відомості про наявність або відсутність електронного кабінету, - КГС Верховного Суду

Як відомо, 18 жовтня 2023 року набрали чинності норми Закону 3200-IX про обов’язкову реєстрацію електронних кабінетів у ЄСІТС для обміну процесуальними документами із судом. Йдеться про зміни до ГПК, ЦПК та КАСУ.

У Реєстрі судових рішень вже з’явилася низка ухвал про залишення клопотань та інших документів від учасників процесу без розгляду у зв’язку з недотриманням ними норм нового Закону.

Наприклад, 23 жовтня 2023 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду по cправі №910/2847/22 зазначив, що 19.10.2023 на електронну адресу КГС надійшло клопотання адвоката, представника Товариства з обмеженою відповідальністю про ознайомлення з матеріалами справи в приміщенні Касаційного господарського суду або через систему Електронний суд.

Разом з тим, згідно з новою редакцією частин 5-8 статті 6 ГПК України, яка чинна з 18.10.2023 відповідно до Закону України № 3200-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов`язкової реєстрації та використання електронних кабінетів в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами», суд направляє судові рішення та інші процесуальні документи учасникам судового процесу до їхніх електронних кабінетів, вчиняє інші процесуальні дії в електронній формі із застосуванням ЄСІТС, в порядку, визначеному цим Кодексом, Положенням про ЄСІТС.

Адвокати, нотаріуси, державні та приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, органи державної влади та інші державні органи, органи місцевого самоврядування, інші юридичні особи реєструють свої електронні кабінети в ЄСІТС в обов`язковому порядку.

Інші особи (це, зокрема, фізичні особи, у тому числі фізичні особи-підприємці) реєструють такі кабінети в добровільному порядку.

Процесуальні наслідки, передбачені ГПК у разі звернення до суду з документом особи, яка зобов`язана зареєструвати електронний кабінет, але не зареєструвала його, застосовуються судом також у випадках, якщо інтереси такої особи у справі представляє адвокат.

Реєстрація в ЄСІТС не позбавляє особу права на подання документів до суду в паперовій формі, проте саме в електронній формі особа, яка зареєструвала електронний кабінет в ЄСІТС може подавати процесуальні, інші документи, вчиняти інші процесуальні дії виключно за допомогою ЄСІТС, з використанням власного електронного підпису, якщо інше не передбачено ГПК України.

Загальні вимоги до форми та змісту письмової заяви, клопотання, заперечення з процесуальних питань та наслідки недотримання таких вимог визначені у статті 170 ГПК України.

За змістом пункту 1 частини першої вищевказаної норми будь-яка письмова заява, клопотання, заперечення повинні містити повне найменування (для юридичних осіб) або ім`я (прізвище, ім`я та по батькові) (для фізичних осіб) особи, яка подає заяву, клопотання або заперечення, її місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), вказівку на статус фізичної особи - підприємця (для такої фізичної особи), ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, відомості про наявність або відсутність електронного кабінету.

Зазначені положення законодавства передбачають можливість здійснення процесуального представництва юридичної особи адвокатом, зокрема шляхом подання документів до суду через електронні кабінети в ЄСІТС або в паперовій формі.

У зв`язку з відсутністю у поданому адвокатом, представником Товариства з обмеженою відповідальністю клопотанні про ознайомлення з матеріалами справи відомостей про наявність або відсутність електронного кабінету, його слід залишити без розгляду.

При цьому, як зазначалось вище, особа, яка зареєструвала електронний кабінет в ЄСІТС, не позбавлена права на подання документів до суду в паперовій формі, а також має можливість ознайомлення з матеріалами справи через ЄСІТС.

В ухвалі від 31 жовтня 2023 року по cправі № 922/401/23 КГС ВС зазначив, що 30.10.2023 на електронну адресу КГС від адвоката ТОВ надійшла заява про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, в якому заявник просив надати йому можливість участі у судових засіданнях у режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів.

Але, у зв`язку з відсутністю у поданій адвокатом, представником ТОВ заяві відомостей про наявність або відсутність електронного кабінету, її слід залишити без розгляду.

При цьому, як зазначалось вище, особа, яка зареєструвала електронний кабінет в ЄСІТС, не позбавлена права на подання документів до суду в паперовій формі.

Аналогічно й Верховний Суд у складі судді Касаційного адміністративного суду в ухвалі від 26 жовтня 2023 року по справі №640/33154/20 за позовом громадянина до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів зазначив, що 24 жовтня 2023 року на електронну адресу Верховного Суду від адвоката – представника позивача надійшла заява про ознайомлення з матеріалами справи, підписане за допомогою електронного цифрового підпису.

Але у ній відсутні відомості щодо наявності/відсутності у адвоката цього громадянина електронного кабінету.

А тому, із врахуванням того, що заява подана адвокатом (який в силу вимог частини 6 статті 18 КАС України у новій редакції зобов`язаний зареєструвати свій електронний кабінет у ЄСІТС) засобами електронної пошти, а не через підсистему «Електронний суд», та у змісті якої (заяві) відсутні відомості щодо наявності/відсутності електронного кабінету, то, в силу вимог частини 6 статті 18 та частини 2 статті 167 КАС України, заяву адвоката про ознайомлення з матеріалами справи слід повернути без розгляду.

У справі про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення №120/953/22-а, де Головне управління ДПС у Вінницькій області, утворене на правах відокремленого підрозділу ДПС України, 24.10.2023 звернулось з касаційною скаргою до Верховного Суду, в якій просило у задоволенні позовних вимог Товариства з обмеженою відповідальністю відмовити в повному обсязі, КАС ВС зазначив, що скарга була подана в паперовій формі та підписана представником Головне управління ДПС. Але у ній відсутні відомості щодо наявності/відсутності у Головного управління ДПС у Вінницькій області, утвореного на правах відокремленого підрозділу ДПС України електронного кабінету, а також відсутня інформація про дату отримання скаржником копії судового рішення суду апеляційної інстанції, що оскаржується. Отже, касаційну скаргу варто залишити без руху.

Верховний Суд у складі судді Касаційного цивільного суду ухвалою від 25 жовтня 2023 року по справі № 192/1879/20 заперечення адвоката - представниці Товариства з обмеженою відповідальністю на клопотання про поновлення строку на касаційне оскарження повернув без розгляду. Ці заперечення були направлені на офіційну електронну адресу Касаційного цивільного суду.

В ухвалі від 31 жовтня 2023 року по справі № 369/5183/19 адвокат надіслав заяву про зупинення дії постанови Київського апеляційного суду на електронну адресу суду касаційної інстанції. Заяву подано без використання підсистеми Електронний суд ЄСІТС.

До касаційної скарги адвокат долучив ордер, виданий адвокатським об`єднанням. Вказане адвокатське об`єднання має зареєстрований Електронний кабінет у підсистемі Електронний суд ЄСІТС з 1 серпня 2023 року.

Разом з тим, згідно з пунктом 1 частини першої статті 183 ЦПК України будь-яка письмова заява, клопотання, заперечення повинні містити, зокрема, відомості про наявність або відсутність електронного кабінету. Отже, заяву треба повернути заявнику без розгляду.

Автор: Наталя Мамченко

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