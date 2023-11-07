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Верховный Суд оставляет без рассмотрения документы, поданные без соблюдения закона об обязательной регистрации электронных кабинетов

В ходатайстве об ознакомлении с материалами дела представитель юрлица должен указать сведения о наличии или отсутствии электронного кабинета, - КГС Верховного Суда.

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Верховный Суд оставляет без рассмотрения документы, поданные без соблюдения закона об обязательной регистрации электронных кабинетов

12:51, 7 ноября 2023
В ходатайстве об ознакомлении с материалами дела представитель юрлица должен указать сведения о наличии или отсутствии электронного кабинета, - КГС Верховного Суда.
Верховный Суд оставляет без рассмотрения документы, поданные без соблюдения закона об обязательной регистрации электронных кабинетов
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Как известно, 18 октября 2023 вступили в силу нормы Закона 3200-IX об обязательной регистрации электронных кабинетов в ЕСИТС для обмена процессуальными документами с судом. Речь идет об изменениях в ХПК, ГПК и КАСУ.

В Реестре судебных решений уже появился ряд определений об оставлении ходатайств и других документов от участников процесса без рассмотрения в связи с несоблюдением ими норм нового Закона.

Например, 23 октября 2023 года Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда по делу №910/2847/22 отметил, что 19.10.2023 на электронный адрес КХС поступило ходатайство адвоката, представителя Общества с ограниченной ответственностью об ознакомлении с хозяйственного суда или через систему Электронный суд.

Вместе с тем, согласно новой редакции частей 5-8 статьи 6 ХПК Украины, действующей с 18.10.2023 в соответствии с Законом Украины №3200-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обязательной регистрации и использовании электронных кабинетов в Единой судебной информационно-телекоммуникационной системе или ее отдельной подсистеме (модули), обеспечивающей обмен документами», суд направляет судебные решения и другие процессуальные документы участникам судебного процесса в их электронные кабинеты, совершает другие процессуальные действия в электронной форме с применением ЕСИТС, в порядке, определенном настоящим Кодексом, Положением о ЕСИТС.

Адвокаты, нотариусы, государственные и частные исполнители, арбитражные управляющие, судебные эксперты, органы государственной власти и другие государственные органы, органы местного самоуправления, другие юридические лица регистрируют свои электронные кабинеты в ЕСИТС в обязательном порядке.

Другие лица (это, в частности, физические лица, в том числе физические лица-предприниматели), регистрируют такие кабинеты в добровольном порядке.

Процессуальные последствия, предусмотренные ХПК в случае обращения в суд с документом лица, обязанного зарегистрировать электронный кабинет, но не зарегистрировавшего его, применяются судом также в случаях, если интересы такого лица по делу представляет адвокат.

Регистрация в ЕСИТС не лишает лицо права на подачу документов в суд в бумажной форме, однако именно в электронной форме лицо, зарегистрировавшее электронный кабинет в ЕСИТС, может подавать процессуальные, другие документы, совершать другие процессуальные действия исключительно с помощью ЕСИТС, с использованием собственной электронной подписи, если иное не предусмотрено ХПК Украины.

Общие требования к форме и содержанию письменного заявления, ходатайству, возражению по процессуальным вопросам и последствиям несоблюдения таких требований определены в статье 170 ХПК Украины.

По содержанию пункта 1 части первой вышеуказанной нормы любое письменное заявление, ходатайство, возражение должны содержать полное наименование (для юридических лиц) или имя (фамилию, имя и отчество) (для физических лиц) лица, подающего заявление , ходатайство или возражение, его местонахождение (для юридических лиц) или место жительства или пребывания (для физических лиц), указание на статус физического лица - предпринимателя (для такого физического лица), идентификационный код юридического лица в Едином государственном реестре предприятий и организаций Украины, сведения о наличии или отсутствии электронного кабинета.

Указанные положения законодательства предусматривают возможность осуществления процессуального представительства юридического лица адвокатом, в частности, путем подачи документов в суд через электронные кабинеты в ЕСИТС или в бумажной форме.

В связи с отсутствием в поданном адвокатом, представителем Общества с ограниченной ответственностью ходатайстве об ознакомлении с материалами дела сведений о наличии или отсутствии электронного кабинета, его следует оставить без рассмотрения.

При этом, как отмечалось выше, лицо, зарегистрировавшее электронный кабинет в ЕСИТС, не лишено права на подачу документов в суд в бумажной форме, а также имеет возможность ознакомления с материалами дела через ЕСИТС.

В определении от 31 октября 2023 года по делу № 922/401/23 КХС ВС отметил, что 30.10.2023 на электронный адрес КХС от адвоката ООО поступило заявление об участии в судебном заседании в режиме видеоконференции, в котором заявитель просил предоставить ему возможность участия в судебных заседаниях в режиме видеоконференции вне помещения суда с использованием собственных технических средств.

Но, в связи с отсутствием в поданном адвокатом, представителем ООО заявлении сведений о наличии или отсутствии электронного кабинета, его следует оставить без рассмотрения.

При этом, как отмечалось выше, лицо, зарегистрировавшее электронный кабинет в ЕСИТС, не лишено права на подачу документов в суд в бумажной форме.

Аналогично и Верховный Суд в составе судьи Кассационного административного суда в определении от 26 октября 2023 г. года в деле №640/33154/20 по иску гражданина к Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей отметил, что 24 октября 2023 года на электронный адрес Верховного Суда от адвоката – представителя истца поступило заявление об ознакомлении с материалами дела , подписанное с помощью электронной цифровой подписи.

Но в нем отсутствуют сведения о наличии/отсутствии у адвоката этого гражданина электронного кабинета.

Поэтому, с учетом того, что заявление подано адвокатом (который в силу требований части 6 статьи 18 КАС Украины в новой редакции обязан зарегистрировать свой электронный кабинет в ЕСИТС) средствами электронной почты, а не через подсистему «Электронный суд», и в содержании которой (заявлении) отсутствуют сведения о наличии/отсутствии электронного кабинета, то, в силу требований части 6 статьи 18 и части 2 статьи 167 КАС Украины, заявление адвоката об ознакомлении с материалами дела следует вернуть без рассмотрения.

По делу о признании противоправным и отмене налогового уведомления-решения №120/953/22-а, где Главное управление ГНС в Винницкой области, созданное на правах обособленного подразделения ГНС Украины, 24.10.2023 обратилось с кассационной жалобой в Верховный Суд, в котором просило в удовлетворении исковых требований Общества с ограниченной ответственностью отказать в полном объеме, КАС ВС отметил, что жалоба была подана в бумажной форме и подписана представителем Главного управления ГНС. Но в ней отсутствуют сведения относительно наличия/отсутствия у Главного управления ГНС в Винницкой области, образованного на правах обособленного подразделения ГНС Украины электронного кабинета, а также отсутствует информация о дате получения жалобщиком копии судебного решения апелляционной инстанции. Следовательно, кассационную жалобу следует оставить без движения.

Верховный Суд в составе судьи Кассационного гражданского суда определением от 25 октября 2023 года по делу № 192/1879/20 возражения адвоката – представительницы Общества с ограниченной ответственностью на ходатайство о возобновлении срока на кассационное обжалование вернул без рассмотрения. Эти возражения были направлены на официальный электронный адрес Кассационного гражданского суда.

В определении от 31 октября 2023 года по делу № 369/5183/19 адвокат направил заявление об остановке действия постановления Киевского апелляционного суда на электронный адрес суда кассационной инстанции. Заявление подано без использования подсистемы Электронный суд ЕСИТС.

К кассационной жалобе адвокат приобщил ордер, выданный адвокатским объединением. Указанное адвокатское объединение имеет зарегистрированный электронный кабинет в подсистеме электронный суд ЕСИТС с 1 августа 2023 года.

Вместе с тем согласно пункту 1 части первой статьи 183 ГПК Украины любое письменное заявление, ходатайство, возражения должны содержать, в частности, сведения о наличии или отсутствии электронного кабинета. Следовательно, заявление следует вернуть заявителю без рассмотрения.

Автор: Наталья Мамченко

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