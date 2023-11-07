БЭБ сообщило о подозрении заместителю директора государственного ГОКа

Детективы Бюро установили должностных лиц, которые, пользуясь служебным положением, нанесли ущерб государственному предприятию.

Бюро экономической безопасности сообщило о подозрении заместителю директора государственного горно-обогатительного комбината (ГОК) в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины – злоупотребление властью или служебным положением. Об этом сообщает БЭБ.

Отмечается, что детективы установили должностных лиц, которые, пользуясь служебным положением, нанесли ущерб государственному предприятию.

«Предприятие объявляло тендеры на закупку сырья, победителями которых становились фиктивные компании. Они, по сути, совершали транзитные финансово-хозяйственные операции. Фактически сырье заказывали и получали у производителей напрямую. Таким образом, служащие увеличивали расходы и минимизировали налоги», – говорится в сообщении.

Уточнено, что детективы провели обыски на предприятии, по местам проживания фигурантов и регистрации фиктивных компаний. В ходе проведения следственных действий сотрудники Бюро установили, что некоторые компании никогда не существовали по указанным адресам. Детективы изъяли документы, печати, мобильные телефоны и компьютеры.

Отмечено, что досудебное расследование осуществляют детективы БЭБ, процессуальное руководство – прокуроры Офиса Генерального прокурора, оперативное сопровождение – Служба безопасности Украины.

БЭБ не обнародует название предприятия, однако, по данным СМИ, речь идет о Восточном ГОКе. Это единственное в Украине и крупнейшее в Европе предприятие по добыче и переработке урановой руды.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.