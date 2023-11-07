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БЕБ повідомило про підозру заступнику директора державного ГЗК

16:00, 7 листопада 2023
Детективи Бюро встановили посадових осіб, які, користуючись службовим становищем, завдали збитків державному підприємству.
БЕБ повідомило про підозру заступнику директора державного ГЗК
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Бюро економічної безпеки повідомило про підозру заступнику директора державного гірничо-збагачувального комбінату (ГЗК) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, - зловживання владою або службовим становищем. Про це повідомляє БЕБ.

Зазначається, що детективи встановили посадових осіб, які, користуючись службовим становищем, завдали збитків державному підприємству.

«Підприємство оголошувало тендери на закупівлю сировини, переможцями яких ставали фіктивні компанії. Вони, по суті, здійснювали транзитні фінансово-господарські операції. Фактично сировину замовляли та отримували у виробників напряму. Таким чином, службовці збільшували витрати та мінімізували податки», - йдеться у повідомленні.

Уточнено, що детективи провели обшуки на підприємстві, за місцями проживання фігурантів і реєстрації фіктивних компаній. Під час проведення слідчих дій співробітники Бюро встановили, що деякі компанії ніколи не існували за зазначеними адресами. Детективи вилучили документи, печатки, мобільні телефони та комп'ютери.

Зазначено, що досудове розслідування здійснюють детективи БЕБ, процесуальне керівництво - прокурори Офісу Генерального прокурора, оперативний супровід - Служба безпеки України.

БЕБ не оприлюднює назву підприємства, однак, за даними ЗМІ, йдеться про Східний ГЗК. Це єдине в Україні та найбільше в Європі підприємство з видобутку та переробки уранової руди.

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