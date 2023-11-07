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У Вінниці затримали депутата від забороненої ОПЗЖ за підозрою у рекеті

14:09, 7 листопада 2023
За даними слідства, депутат зі спільниками займався рекетом та намагався захопити аграрний бізнес в регіоні.
У Вінниці затримали депутата від забороненої ОПЗЖ за підозрою у рекеті
Фото: СБУ
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Служба безпеки України викрила та затримала вінницького депутата від забороненої ОПЗЖ, який організував злочинну банду та займався рекетом у регіоні.

Зазначається, що його спільники -  працівники Муніципальної варти міськради.

За даними СБУ, усі троє під керівництвом свого ватажка – місцевого кримінального авторитета – займалися рекетом серед підприємців.

Під час розбою вони вимагали з потерпілих гроші як регулярну «данину», а у разі відмови – погрожували насильством та знищенням приватного і корпоративного майна.

Правоохоронці задокументували факт «вибивання» 9 тисяч доларів неіснуючого боргу з керівника агрокомпанії.

Рекетири погрожували чоловіку та його родині фізичною розправою, а також знищенням сільгосптехніки підприємства, якщо він не погодиться сплатити «борг».

Всіх учасників банди затримали за місцями їхнього перебування в обласному центрі.

При обшуках у помешканні затриманого депутата вилучили вогнепальну зброю та боєприпаси, а у його спільників виявлено готівку та чорнові записи «боржників».

Наразі всім чотирьом затриманим повідомлено про підозру у вимаганні, вчиненому організованою групою в умовах воєнного стану. Троє із них, включно з депутатом, уже перебувають під вартою.

Зловмисникам загрожує до 12 років з конфіскацією майна.

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