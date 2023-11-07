У Польщі в кущах знайшли тіло українки: подробиці

50-річну українку шукали тиждень.

У Польщі, в Любліні, знайшли мертвою 50-річну українку, яка вийшла з лікарні та загадково зникла. Жінку шукали тиждень, пише польське видання onet.pl.

Зазначається, що перехожий помітив труп жінки у кущах.

"На місце події виїхав судово-медичний експерт. Він не виявив на тілі загиблої тілесні ушкодження, які б вказували на причетність третіх осіб, повідомив офіцер поліції. Тіло жінки буде направлено на судово-медичну експертизу", - сказав Каміль Голленбевський із Люблінської комендатури поліції.

Раніше ми писали, що в Києві знайшли тіло потопельника.

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