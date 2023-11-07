В Польше в кустах нашли тело украинки: подробности

50-летнюю украинку искали неделю.

В Польше, в Люблине, нашли мертвой 50-летнюю украинку, которая вышла из больницы и загадочно исчезла. Женщину искали неделю, пишет польское издание onet.pl.

Отмечается, что прохожий увидел труп женщины в кустах.

"На место происшествия выехал судебно-медицинский эксперт. Он не обнаружил на теле погибшей телесные повреждения, которые указывали бы на причастность третьих лиц, сообщил офицер полиции. Тело женщины будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу", - сказал Камиль Голленбевский из Люблинской комендатуры полиции.

Ранее мы писали, что в Киеве нашли тело утопленника.

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