В Киевской области электропоезд сбил 17-летнего парня, который перебегал пути

Пострадавшего без сознания медики доставили в больницу.

Фото: kv.npu.gov.ua

В Фастовском районе Киевской области электропоезд сбил 17-летнего парня. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

Инцидент произошел на перегоне Боярка-Васильков.

«Правоохранители предварительно установили, что поезд совершил наезд на парня, который перебегал железнодорожные пути», - сказано в сообщении.

Пострадавшего без сознания медики доставили в Боярскую областную детскую больницу.

Ранее мы сообщали, что на Киевщине электропоезд сбил 15-летнюю девушку.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.