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В Ирландии планируют привлечь украинских беженцев к трудоустройству: подробности

18:53, 7 ноября 2023
До конца 2023 беженцев из Украины хотят обязать платить за жилье, а также изменить социальные выплаты.
В Ирландии планируют привлечь украинских беженцев к трудоустройству: подробности
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Правительство Ирландии планирует привлечь беженцев из Украины к трудоустройству. Об этом заявил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар, сообщает The Irish times.

Так, в стране хотят до конца 2023 года принять меры, чтобы обязать украинских беженцев платить за жилье, а также изменить социальные выплаты.

«Украинцам здесь по-прежнему будут рады. Ни один украинец, приезжающий в Ирландию, не будет отвергнут, этого не произойдет. Однако ситуация, которую мы имеем в настоящее время, заключается в том, что их количество очень велико. Это оказывает огромное давление на размещение», – сказал Варадкар.

По его словам, соответствующие меры нужны, чтобы замедлить приток мигрантов, чтобы у правительства Ирландии было больше времени для решения других вопросов, связанных с размещением и проживанием беженцев.

«Мы не можем закрывать глаза на тот факт, что у нас есть дефицит жилья. Сейчас мы находимся в ситуации, когда размещаем людей в палатках и в отопительных вагончиках. У нас нет жилья. Это не та ситуация, в которой мы хотим быть. Но если мы сможем замедлить количество прибывающих людей, то у нас есть шанс выйти из этой ситуации», - сказал Варадкар.

По данным правительства, еженедельно в Ирландию прибывают 500-800 украинцев, около трети из которых перед этим просили временную защиту в других европейских странах.

Около 14 000 украинских беженцев уже работают, но правительство рассматривает возможность внесения изменений в систему социальных выплат, чтобы привлечь большее количество беженцев к трудоустройству.

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