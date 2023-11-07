Налоговая обнародовала данные о бизнесе украинцев в 77 странах мира

Появилась информация о более чем 6700 контролируемых украинцами компаниях.

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Государственная налоговая служба сообщила, что с начала 2022 года в ведомство поступило 6 721 сообщения о приобретении в собственность, регистрации и продаже/ликвидации иностранной контролируемой компании или образовании без статуса юридического лица (фонды, трасты). Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Данные поступили относительно 6 430 физических лиц-резидентов Украины и 291 юридических лиц-резидентов Украины из 77 стран мира.

Основными странами, в которых резиденты Украины приобрели/отчуждали доли в иностранном юридическом лице, имущественные права на долю в активах, доход или прибыль без статуса юридического лица, являются: Польша – 33%, Великобритания – 15%, США – 13%, Республика Кипр – 11%, Эстония – 7%, другие страны – 21%.

Также банками/финансовыми учреждениями и другими контролирующими органами направлено 9881 сообщения о фактах, свидетельствующих о владении физическим (юридическим) лицом-резидентом Украины долей в иностранном юридическом лице.

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