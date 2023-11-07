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Покупка имущества на публичных торгах не является залогом добросовестности приобретателя, - Большая Палата ВС высказалась по поводу истребования имущества

Вопрос о добросовестности или недобросовестности покупателя, который приобрел имущество на торгах, следует оценивать в каждом конкретном случае отдельно, - позиция БП ВС.

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  1. В Украине

Назначат ли субсидию, если у домохозяйства земельный пай: разъяснение

14:47, 7 ноября 2023
В ПФ сообщили, что при расчете субсидии учитывается доход, который приносит домохозяйству земельный пай.
Назначат ли субсидию, если у домохозяйства земельный пай: разъяснение
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Пенсионный фонд Украины объяснил, назначат ли жилищную субсидию, если у домохозяйства есть земельный пай.

В ведомстве отметили, что наличие земельного пая не влияет на право получения жилищной субсидии.

«В то же время при расчете субсидии учитывается доход, который приносит домохозяйству земельный пай (за тот период, когда он получен).

Если земельный пай не сдается в аренду и не приносит доход, сам факт его наличия не сказывается на назначении домохозяйству жилищной субсидии», - говорится в сообщении.

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