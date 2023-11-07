Назначат ли субсидию, если у домохозяйства земельный пай: разъяснение

В ПФ сообщили, что при расчете субсидии учитывается доход, который приносит домохозяйству земельный пай.

Пенсионный фонд Украины объяснил, назначат ли жилищную субсидию, если у домохозяйства есть земельный пай.

В ведомстве отметили, что наличие земельного пая не влияет на право получения жилищной субсидии.

«В то же время при расчете субсидии учитывается доход, который приносит домохозяйству земельный пай (за тот период, когда он получен).

Если земельный пай не сдается в аренду и не приносит доход, сам факт его наличия не сказывается на назначении домохозяйству жилищной субсидии», - говорится в сообщении.

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