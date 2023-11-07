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Придбання майна на публічних торгах не є запорукою добросовісності набувача, - Велика Палата ВС висловилася стосовно витребування майна

Питання про добросовісність чи недобросовісність покупця, який набув майно на торгах, слід оцінювати у кожному конкретному випадку окремо, - позиція ВП ВС.

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Велика Палата ВС відступила від висновку про те, що витребувати можна лише індивідуально визначене майно або майно, яке виділено в натурі

Апеляційний суд відмовив у витребуванні з чужого незаконного володіння частки спірного майна з тих підстав, що ідеальні частки співвласників нерухомого майна не виділені, а рішення про встановлення порядку спільного користування майна відсутнє, але Велика Палата Верховного Суду із цим не погодилася.

  1. В Україні

Чи призначать субсидію, якщо домогосподарство має земельний пай: роз’яснення

14:47, 7 листопада 2023
У ПФ повідомили, що при розрахунку субсидії враховується дохід, який приносить домогосподарству земельний пай.
Чи призначать субсидію, якщо домогосподарство має земельний пай: роз’яснення
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Пенсійний фонд України пояснив, чи призначать житлову субсидію, якщо домогосподарство має земельний пай.

У відомстві зазначили, що наявність земельного паю не впливає на право отримання житлової субсидії.

«Водночас, при розрахунку субсидії враховується дохід, який приносить домогосподарству земельний пай (за той період, коли його отримано).

Якщо земельний пай не здається в оренду і не приносить доходу, сам факт його наявності не позначається на призначенні домогосподарству житлової субсидії», - сказано у повідомленні.

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