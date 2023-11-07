Податкова оприлюднила дані про бізнес українців у 77 країнах світу

З’явилась інформацію щодо понад 6700 контрольованих українцями компаній.

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Державна податкова служба повідомила, що із початку 2022 року до відомства надійшло 6 721 повідомлення про набуття у власність, реєстрацію та продаж/ліквідацію іноземної контрольованої компанії або утворення без статусу юридичної особи (фонди, трасти). Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Зазначається, що дані надійшли щодо 6 430 фізичних осіб-резидентів України та 291 юридичних осіб-резидентів України з 77 країн світу

Основними країнами, в яких резиденти України набули/відчужили частки в іноземній юридичній особі, майнові права на частку в активах, дохід чи прибуток утворення без статусу юридичної особи, є: Польща – 33%, Велика Британія – 15%, США – 13%, Республіка Кіпр – 11%, Естонія – 7%, інші країни – 21%.

Також банками/фінансовими установами та іншими контролюючими органами направлено 9 881 повідомлення про факти, що свідчать про володіння фізичною (юридичною) особою-резидентом України часткою в іноземній юридичній особі.

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