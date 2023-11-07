На Київщині електропотяг збив 17-річного хлопця, який перебігав колії

Потерпілого без свідомості медики доставили до лікарні.

Фото: kv.npu.gov.ua

У Фастівському районі Київської області електропотяг збив 17-річного хлопця. Про це повідомила пресслужба поліції Київської області.

Інцидент стався на перегоні Боярка-Васильків.

«Правоохоронці попередньо встановили, що потяг здійснив наїзд на хлопця, який перебігав залізничні колії», - сказано у повідомленні.

Потерпілого без свідомості медики доставили до Боярської обласної дитячої лікарні.

Раніше ми повідомляли, що на Київщині електропотяг збив 15-річну дівчину.

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