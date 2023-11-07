В Виннице задержан депутат из запрещенной ОПЗЖ по подозрению в рэкете

По данным следствия, депутат с сообщниками занимался рэкетом и пытался увлечь аграрный бизнес в регионе.

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила и задержала винницкого депутата от запрещенной ОПЗЖ, который организовал преступную банду и занимался рэкетом в регионе.

Отмечается, что его сообщники – работники Муниципального караула горсовета.

По данным СБУ, все трое под руководством своего главаря – местного криминального авторитета – занимались рэкетом среди предпринимателей.

Во время разбоя они требовали от потерпевших деньги как регулярную «дань», а в случае отказа угрожали насилием и уничтожением частного и корпоративного имущества.

Правоохранители задокументировали факт выбивания 9 тысяч долларов несуществующего долга с руководителя агрокомпании.

Рэкетиры угрожали мужчине и его семье физической расправой, а также уничтожением сельхозтехники предприятия, если он не согласится оплатить долг.

Все участники банды задержаны по местам их пребывания в областном центре.

При обысках в помещении задержанного депутата изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы, а у его подельников обнаружены наличные и черновые записи «должников».

В настоящее время всем четырем задержанным сообщено о подозрении в вымогательстве, совершенном организованной группой в условиях военного положения. Трое из них, включая депутата, уже находятся под стражей.

Злоумышленникам грозит до 12 лет с конфискацией имущества.

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