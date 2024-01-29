Зеленський про ризик затримки допомоги США: Європа залишиться наодинці проти рф, відео

Президент Володимир Зеленський висловив надію, що США не перестануть допомагати Україні, інакше Європі одній не впоратися, НАТО ослабне і це загрожуватиме перерозподілом світу. Про це він сказав в інтервʼю німецькому телеканалу ARD.
"Якщо так станеться і в США буде затягування процесів щодо підтримки України - це матиме вплив на об’єднану Європу. І тут є послідовні проблеми", - відзначив Зеленський.
За словами президента, без підтримки, Україну та Європу чекають жахливі наслідки:
- з’явиться дефіцит зброї та фінансів в Україні;
- втратиться союз між США і Європою;
- якщо Україна не витримає і Путін піде вперед Європа залишиться наодинці серед країн НАТО, хто протистоятиме росії.
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