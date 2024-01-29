Зеленський про ризик затримки допомоги США: Європа залишиться наодинці проти рф, відео

Президент вважає, що США не перестануть допомагати Україні, інакше Європі «одній не впоратися».

Президент Володимир Зеленський висловив надію, що США не перестануть допомагати Україні, інакше Європі одній не впоратися, НАТО ослабне і це загрожуватиме перерозподілом світу. Про це він сказав в інтервʼю німецькому телеканалу ARD.

"Якщо так станеться і в США буде затягування процесів щодо підтримки України - це матиме вплив на об’єднану Європу. І тут є послідовні проблеми", - відзначив Зеленський.

За словами президента, без підтримки, Україну та Європу чекають жахливі наслідки:

з’явиться дефіцит зброї та фінансів в Україні;

втратиться союз між США і Європою;

якщо Україна не витримає і Путін піде вперед Європа залишиться наодинці серед країн НАТО, хто протистоятиме росії.

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