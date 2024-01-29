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У 2023 році в Україні бажаючих звільнитися з державної служби було більше, ніж бажаючих влаштуватися на держслужбу

З посад державної служби у 2023 році звільнилося 40 193 держслужбовця, а прийшли працювати – 36 187.

Кабмін вніс до Ради реформу БЕБ: виконувати ухвалу слідчого судді щодо підприємця будуть в присутності представника Ради бізнес-омбудсмена

Уряд зареєстрував у парламенті зміни до КПК щодо «перезавантаження» Бюро економічної безпеки, за якими виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів суб’єкта підприємницької діяльності буде здійснюватися в присутності представника Ради бізнес-омбудсмена, а у СБУ заберуть з підслідності деякі злочини.

Відома науковиця зі Львова несподівано відмовилася від посади судді місцевого суду

Ольга Денькович відмовилася від посади судді, хоча очікувала її більше десяти років, але подала документи на конкурс в апеляційні суди.

Вища рада правосуддя оголосить умови конкурсу на посаду голови ДСА, а також порядок проведення співбесід

Відповідні документи Рада правосуддя планує затвердити 30 січня.

РАУ затвердила в новій редакції порядок дій рад адвокатів регіонів при обшуку адвоката

Визначено новий порядок дій членів рад адвокатів при обшуку, огляді житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і документів адвоката.

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Зеленський про ризик затримки допомоги США: Європа залишиться наодинці проти рф, відео

09:53, 29 січня 2024
Президент вважає, що США не перестануть допомагати Україні, інакше Європі «одній не впоратися».
Зеленський про ризик затримки допомоги США: Європа залишиться наодинці проти рф, відео
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Президент Володимир Зеленський висловив надію, що США не перестануть допомагати Україні, інакше Європі одній не впоратися, НАТО ослабне і це загрожуватиме перерозподілом світу. Про це він сказав в інтервʼю німецькому телеканалу ARD.

"Якщо так станеться і в США буде затягування процесів щодо підтримки України - це матиме вплив на об’єднану Європу. І тут є послідовні проблеми", - відзначив Зеленський.

За словами президента, без підтримки, Україну та Європу чекають жахливі наслідки:

  • з’явиться дефіцит зброї та фінансів в Україні;
  • втратиться союз між США і Європою;
  • якщо Україна не витримає і Путін піде вперед Європа залишиться наодинці серед країн НАТО, хто протистоятиме росії.

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