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  1. В Украине

Полмиллиона убытков на ремонте спорткомплекса НМУ имени Богомольца: подозрение получил директор общества по технадзору

12:33, 29 января 2024
Стоимость строительных работ была безосновательно завышена.
Полмиллиона убытков на ремонте спорткомплекса НМУ имени Богомольца: подозрение получил директор общества по технадзору
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В Киеве подозрение получил руководитель общества по факту ненадлежащего выполнения своих служебных обязанностей по техническому надзору во время капитального ремонта здания спортивного комплекса НМУ имени А.А. Богомольца. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Как стало известно, в апреле 2021 между обществом и Национальным медицинским университетом был заключен договор на проведение капитального ремонта кровли здания спортивного комплекса.

Затем в мае 2021 между другим обществом и университетом был заключен договор по проведению технического надзора при строительстве вышеуказанного объекта.

В период с мая по декабрь 2021 года директор указанного общества подписал акты приемки выполненных строительных работ, впрочем, расчеты объемов выполненных строительных работ в этих документах не соответствовали фактическим объемам, а стоимость строительных работ безосновательно завышена.

Указанным действиями интересам государства нанесен ущерб на сумму 544 тысячи гривен. Директору общества, осуществлявшему технадзор во время ремонтных работ спортивного комплекса, объявили подозрение. Досудебное расследование продолжается.

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