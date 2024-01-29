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  1. В Украине

Канада будет способствовать инклюзивному восстановлению в 19 территориальных общинах Украины

17:54, 29 января 2024
В общей сложности желание принять участие в инициативе выразило более 300 общин из 11 областей Украины пострадавших от войны.
Канада будет способствовать инклюзивному восстановлению в 19 территориальных общинах Украины
Источник фото: facebook.com/Ministry.for.restoration
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Канада будет способствовать инклюзивному восстановлению в 19 территориальных общинах Украины из 7 областей.

Как сообщили в Мининфраструктуры, состоялся запуск инициативы «Инклюзивное восстановление лидерства общин» (CLIR). В ее рамках 19 территориальных общин из 7 областей получат экспертную поддержку в установившемся, инклюзивном, социальном и экономическом восстановлении.

В общей сложности желание принять участие в инициативе выразило более 300 общин из 11 областей Украины пострадавших от войны. Из отобранных общин сформировали 6 групп по принципу географической близости и общности потребностей:

  • Киевская область (Барышевка, Глеваха, Боярка, Большая Дымерка)
  • Донецкая и Харьковская область (Близнюковская, Савенцы, Балаклея)
  • Днепропетровская область (Софиевская, Первомайская, Апостоловская, Зеленодольская)
  • Николаевская область (Баштанка, Березнеговатое)
  • Одесская область (Шабовка, Белгород-Днестровская)
  • Черниговская область (Холмская, Коропская, Менская).

Как отмечается, эксперты инициативы CLIR окажут отобранным общинам экспертную поддержку по следующим направлениям:

  • стратегическое управление и планирование,
  • налаживание партнерств с международными организациями и привлечение внешних инвестиций,
  • развитие сферы социальных услуг,
  • поддержка по разработке планов и стратегий восстановления и развития;
  • осуществление принципов устойчивого развития и т.д.

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