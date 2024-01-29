Канада будет способствовать инклюзивному восстановлению в 19 территориальных общинах Украины из 7 областей.
Как сообщили в Мининфраструктуры, состоялся запуск инициативы «Инклюзивное восстановление лидерства общин» (CLIR). В ее рамках 19 территориальных общин из 7 областей получат экспертную поддержку в установившемся, инклюзивном, социальном и экономическом восстановлении.
В общей сложности желание принять участие в инициативе выразило более 300 общин из 11 областей Украины пострадавших от войны. Из отобранных общин сформировали 6 групп по принципу географической близости и общности потребностей:
- Киевская область (Барышевка, Глеваха, Боярка, Большая Дымерка)
- Донецкая и Харьковская область (Близнюковская, Савенцы, Балаклея)
- Днепропетровская область (Софиевская, Первомайская, Апостоловская, Зеленодольская)
- Николаевская область (Баштанка, Березнеговатое)
- Одесская область (Шабовка, Белгород-Днестровская)
- Черниговская область (Холмская, Коропская, Менская).
Как отмечается, эксперты инициативы CLIR окажут отобранным общинам экспертную поддержку по следующим направлениям:
- стратегическое управление и планирование,
- налаживание партнерств с международными организациями и привлечение внешних инвестиций,
- развитие сферы социальных услуг,
- поддержка по разработке планов и стратегий восстановления и развития;
- осуществление принципов устойчивого развития и т.д.
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