Владимир Зеленский выступил за диджитал-формат мобилизации вместо поиска ТЦК людей на улице

Президент Зеленский заявил, что мобилизация людей должна быть переведена в цифровой формат.

Источник фото: koda.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против принудительной уличной мобилизации и призвал к внедрению современных цифровых решений в этот процесс. Президент выразил свое негативное отношение к тому, что представители военкоматов ходят по улицам в поисках лиц, которые не являлись в ТЦК. В интервью для ARD он отметил, что такой подход является неправильным и устаревшим в контексте современных технологий.

"Неправильно, когда представители военкоматов ходили по улицам и искали ребят, которые не приходили в военкоматы. Но здесь я хотел бы, чтобы мы были также с вами справедливыми и честными. Есть случаи такие - так есть. Правильно ли это - абсолютно нет. И они по они не должны этого делать, поэтому я и попросил наших военных и депутатов, когда они будут готовить этот законопроект (о мобилизации - ред.), чтобы не было шансов ходить по улицам. Есть сегодня возможности применения digital формата. То есть мы живем во время цифровизации и тем более мы очень цифровизированная страна. Мы наладили этот процесс и во время ковида, и во время войны. Нет вопросов решить этот вопрос по-современному", - заявил Зеленский.

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