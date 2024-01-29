Відома науковець зі Львова несподівано відмовилася від посади судді

Ольга Денькович відмовилася від посади судді, хоча очікувала її більше десяти років, але подала документи на конкурс в апеляційні суди.

Джерело фото: Facebook Ольги Денькович

Доцент кафедри кримінального права та кримінології юридичного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка Ольга Денькович відмовилася від посади судді Луцького міськрайонного суду Волинської області.

Про це кандидат на посаду судді повідомила 25 січня під час засідання Ради правосуддя, на якому розглядалася відповідна рекомендація ВККС.

«Я прагнула і прагну стати суддею. Однак конкурс було оголошено ще у 2019 році і за цей час відбулися зміни особистого характеру. З особистих причин я зараз не можу переїхати в іншу область для здійснення правосуддя», - розповіла ВРП Ольга Денькович.

Разом з тим, слід зазначити, що у груді 2023 року Ольга Денькович подала документи для участі у конкурсі на 550 вакантних посад суддів апеляційних судів.

Слід вказати, що Ольга Денькович взяла участь у доборі на посаду судді ще більше десяти років тому. У жовтні 2013 року Ольга Денькович отримала рекомендацію ВККС для призначення на посаду судді Горохівського районного суду Волинської області.

Втім, у подальшому розгляд подання щодо призначення Ольги Денькович затягнувся, а у 2016 році подання ВРЮ щодо призначення на посаду судді взагалі було повернуто Адміністрацією Президента знов у ВРЮ.

Відтак, Ольга Денькович у 2019 році взяла участь у новому конкурсі, який було оголошено окремо для групи кандидатів, що опинилися в такому самому становищі як і Ольга Денькович.

Однак нову рекомендацію для призначення вже на посаду судді Луцького міськрайонного суду Волинської області Ольга Денькович отримала лише 19 грудня 2023 року.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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