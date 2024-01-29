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Известная правовед из Львова неожиданно отказалась от должности судьи

12:29, 29 января 2024
Ольга Денькович отказалась от должности судьи, хотя ожидала ее больше десяти лет, но подала документы на конкурс в апелляционные суды.
Известная правовед из Львова неожиданно отказалась от должности судьи
Источник фото: Facebook Ольги Денькович
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Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета Львовского национального университета им. И. Франко Ольга Денькович отказалась от должности судьи Луцкого горрайонного суда Волынской области.

Об этом кандидат на должность судьи сообщила 25 января во время заседания Совета правосудия, на котором рассматривалась соответствующая рекомендация ВККС.

«Я стремилась и все еще хочу стать судьей. Однако конкурс был объявлен еще в 2019 году, и за это время произошли изменения личного характера. По личным причинам я сейчас не могу переехать в другую область для осуществления правосудия», – рассказала ВСП Ольга Денькович.

Вместе с тем, следует отметить, что в декабре 2023 года Ольга Денькович подала документы для участия в конкурсе на 550 вакантных должностей судей апелляционных судов.

Следует отметить, что Ольга Денькович приняла участие в отборе на должность судьи еще больше десяти лет назад. В октябре 2013 года Ольга Денькович получила рекомендацию ВККС для назначения на должность судьи Гороховского районного суда Волынской области.

Впрочем, в дальнейшем рассмотрение представления о назначении Ольги Денькович затянулось, а в 2016 году представление ВСЮ о назначении на должность судьи вообще было возвращено Администрацией Президента обратно в ВСЮ.

Таким образом, Ольга Денькович в 2019 году приняла участие в новом конкурсе, который был объявлен отдельно для группы кандидатов, оказавшихся в таком же положении, как и Ольга Денькович.

Однако новую рекомендацию на назначение уже на должность судьи Луцкого горрайонного суда Волынской области Ольга Денькович получила только 19 декабря 2023 года.

Автор: Вячеслав Хрипун

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