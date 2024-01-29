Верховный Суд оставил в силе приговор крымскому экс-депутату, осужденному за госизмену

Бывшему депутату назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

Верховный Суд оставил без изменения обвинительный приговор бывшему депутату Верховной Рады АР Крым, совершившему государственную измену.

Как сообщает ВС, приговором районного суда бывший депутат Верховной Рады АР Крым приговорен за государственную измену к наказанию в виде лишения свободы сроком на 12 лет с конфискацией всего принадлежащего ему имущества. Апелляционный суд оставил приговор без изменений.

Осужденный признан виновным в том, что он, будучи гражданином Украины, депутатом Верховной Рады АР Крым VI созыва, пренебрегая требованиями Конституции и законов Украины, достоверно зная о том, что территория АР Крым является неотъемлемой частью Украины, принял участие в заседаниях Верховной Рады АР Крым и проголосовал за принятие незаконных постановлений о: проведении общекрымского референдума, независимости Крыма, правопреемства Республики Крым, принял участие во внеочередном заседании незаконно созданного парламента, чем обеспечил его функционирование и проголосовал за принятие незаконного решения – так называемую Конституцию Республики Крым.

Апелляционный суд отметил, что депутат обязан участвовать в работе Верховной Рады АР Крым, но при этом обязан соблюдать Конституцию Украины, Конституцию АР Крым, законы Украины и нормативно-правовые акты Верховной Рады АР Крым.

Принятые Верховной Радой АР Крым нормативно правовые акты должны соответствовать Конституции Украины (ч. 2 ст. 135 Конституции Украины, ст. 28 Конституции АР Крым). Вопрос об изменении территории Украины может быть предметом всеукраинского референдума согласно ст. 73 Конституции Украины, п. 3 ч. 1 ст. 3 Закона Украины "О всеукраинском референдуме", а не республиканского (местного) референдума.

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда констатировал, что поскольку депутат Верховной Рады АР Крым принял участие в голосовании за принятие очевидно неконституционных и незаконных решений о проведении общекрымского референдума, создание нелегитимного государственного образования – Республики Крым и вхождение неотъемлемой части территории Украины – АР Крым и города Севастополя в состав рф, тем самым оказал помощь рф и ее представителям в проведении подрывной деятельности против Украины.

Ознакомиться с постановлением КУС ВС от 20 декабря 2023 года по делу № 759/22254/19 (производство № 51-3248км23) можно по ссылке.

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