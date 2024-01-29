Верховний Суд залишив у силі вирок кримському ексдепутату, засудженому за держзраду

Колишньому депутату призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 12 років з конфіскацією всього належного йому майна.

Верховний Суд залишив без зміни обвинувальний вирок колишньому депутату Верховної Ради АР Крим, який вчинив державну зраду.

Як повідоляє ВС, вироком районного суду колишнього депутата Верховної Ради АР Крим засуджено за державну зраду до покарання у виді позбавлення волі строком на 12 років з конфіскацією всього належного йому майна. Апеляційний суд залишив цей вирок без змін.

Засудженого визнано винуватим у тому, що він, будучи громадянином України, депутатом Верховної Ради АР Крим VI скликання, нехтуючи вимогами Конституції і законів України, достовірно знаючи про те, що територія АР Крим є невід’ємною частиною України, взяв участь у засіданнях Верховної Ради АР Крим та проголосував за прийняття незаконних постанов щодо: проведення загальнокримського референдуму, незалежності Криму, правонаступництва Республіки Крим, взяв участь у позачерговому засіданні незаконно створеного парламенту, чим забезпечив його функціонування та проголосував за прийняття незаконного рішення – так звану Конституцію Республіки Крим.

Апеляційний суд зазначив, що депутат зобов’язаний брати участь у роботі Верховної Ради АР Крим, але при цьому зобов’язаний дотримуватися Конституції України, Конституції АР Крим, законів України і нормативно-правових актів Верховної Ради АР Крим.

Прийняті Верховною Радою АР Крим нормативно-правові акти повинні відповідати Конституції України (ч. 2 ст. 135 Конституції України, ст. 28 Конституції АР Крим). Питання про зміну території України може бути предметом всеукраїнського референдуму згідно зі ст. 73 Конституції України, п. 3 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про всеукраїнський референдум», а не республіканського (місцевого) референдуму.

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду констатував, що оскільки депутат Верховної Ради АР Крим взяв участь у голосуванні за прийняття очевидно неконституційних та незаконних рішень про проведення загальнокримського референдуму, створення нелегітимного державного утворення – Республіки Крим і входження невід’ємної частини території України – АР Крим та міста Севастополя до складу рф, то тим самим надав допомогу рф і її представникам у проведенні підривної діяльності проти України.

Ознайомитись з постановою ККС ВС від 20 грудня 2023 року у справі № 759/22254/19 (провадження № 51-3248км23) можна за посиланням.

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