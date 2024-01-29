Зеленский ожидает справедливого закона о мобилизации от военной верхушки

Президент подчеркнул, что в вопросе мобилизации важен момент демобилизации.

Президент Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD заявил, что ожидает справедливого закона о мобилизации от военной верхушки. Он подчеркнул, что в вопросе мобилизации важен момент демобилизации, ведь многие воюют на поле боя уже 700 дней и только слов благодарности за защиту недостаточно.

«Только по-справедливости. В вопросе мобилизации важен момент демобилизации. Многие отвоевали многие дни. Есть люди, которые 700 дней на поле боя. Я им благодарен за защиту нашего государства, как каждый украинец. Благодарности мало от общества, я считаю.

Нужны справедливые ротации, нужно давать широкие отпуска. Деньгами все прикрыть нельзя. Хотя заработные платы высокие, но, тем не менее, необходима справедливость в этом направлении.

И так же я ожидаю от военных сегодня закона о справедливой мобилизации или продолжения или изменения в закон – можно по-разному это называть. В любом случае, я хотел бы, чтобы это был комплексный, справедливый законопроект. Вот и все. Их задача сегодня это сделать.

Никто не говорит, что это популярное решение или непопулярное. Но мне кажется, важно, чтобы военные подготовили вместе с Министерством обороны подготовили справедливый ответ на этот вопрос», - заявил Президент.

Также Владимир Зеленский выступил за диджитал-формат мобилизации.

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