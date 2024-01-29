Гонконгский суд принял решение ликвидировать China Evergrande Group: что будет с китайским рынком недвижимости

Гиганта сектора недвижимости China Evergrande Group ликвидируют за долгами на $300 миллиардов.

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Суд в Гонконге принял решение о ликвидации гиганта сектора недвижимости China Evergrande Group из-за долгов на более 300 миллиардов долларов. Решение, принятое после двух лет невыплаты долгов и неудачной попытки реструктуризации, вероятно, вызовет волны на финансовых рынках Китая, которые уже находятся в состоянии кризиса, - сообщает Reuters.

Ликвидация China Evergrande Group возложена на компанию Alvarez & Marsal. Решение суда назначить ликвидатора принято в интересах всех кредиторов, и он может быть ответственен за разработку нового плана реструктуризации для Evergrande. Этот шаг становится важным в контексте пребывания главы компании Хуэй Ка Янь под следствием в подозреваемых преступлениях.

Исполнительный директор Evergrande Сиу Шон заявил, что компания продолжит реализацию строительных проектов, несмотря на решение о ликвидации. Несмотря на это, рыночные торги реагировали острым падением акций Evergrande на 20%, и торговля была приостановлена для China Evergrande и ее дочерних компаний China Evergrande New Energy Vehicle Group и Evergrande Property Services.

Это решение суда закладывает основу для сложного и длительного процесса ликвидации, который может иметь потенциальные политические отклики, учитывая участие различных уровней власти в данном процессе.

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