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Должен ли мужчина предъявить отдельное исковое требование об установлении факта совместного проживания без регистрации брака в случае раздела имущества с женщиной, - позиция Верховного Суда

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  1. В Украине

В Киев приехала группа генеральных инспекторов из США, – проведут встречи с Кабмином

12:42, 29 января 2024
В Киев прибыли генеральные инспекторы от Минобороны США, Госдепартамента и USAID
В Киев приехала группа генеральных инспекторов из США, – проведут встречи с Кабмином
Источник фото: twitter.com/USAmbKyiv
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В Украину приехали три генеральных инспектора от Министерства обороны США, Госдепартамента и USAID. Об этом сообщила Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Бриджит Бринк.

По словам Бринк, инспекторы должны провести встречи с Кабинетом Министров Украины.

«Рада снова поздравить в Киеве трех генеральных инспекторов от Министерства обороны, Госдепартамента и USAID. Их встречи с исполнителями, партнерами и украинским правительством будут способствовать усилению надзора и подотчетности за помощью Украине со стороны США», – написала посол.

Также в начале января с визитом в Киев приехала специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер. Напомним, спецпредставитель США заявляла, что теперь для получения средств США для Украины будут определенные условия, в частности судебная и правоохранительная реформы и в сфере борьбы с коррупцией.

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