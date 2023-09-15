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Теперь для получения средств США для Украины будут определенные условия, в частности судебная и правоохранительная реформы и в сфере борьбы с коррупцией, - новоназначенная спецпредставитель США

07:40, 15 сентября 2023
Сначала Украина должна воплощать условия – реформы, в частности, судебную и правоохранительную, а затем получит средства от США, - новоназначенный Президентом США спецпредставитель по восстановлению Украины Пенни Прицкер.
Теперь для получения средств США для Украины будут определенные условия, в частности судебная и правоохранительная реформы и в сфере борьбы с коррупцией, - новоназначенная спецпредставитель США
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14 сентября стало известно, что Президент США Джо Байден назначил специального представителя по экономическому восстановлению Украины – Пенни Прицкер.

Пенни Прицкер работала министром торговли США весь второй срок президента Обамы.

Как отмечает «Европейская правда», «Пенни является представительницей влиятельной эмигрантской семьи Прицкеров, одной из самых богатых семей США с общим состоянием, достигающей $37 млрд. Состояние самой спецпредставительницы – более $3 млрд».

На вопрос, могут ли украинцы быть уверенными в стабильности поддержки со стороны Соединенных Штатов, несмотря на выборы в США в 2024 году, Пенни Прицкер в интервью «ЕП» заявила, что теперь Украине будут выдвинуты определенные условия.

«Есть двухпартийная поддержка долгосрочной помощи Украине. Однако для того, чтобы получать средства от Соединенных Штатов, теперь будут определенные условия. Это не должно удивлять никого в Украине. Причина – то, что наше правительство хочет видеть, как Украина добивается прогресса в разных сферах. Мы хотим видеть среду, благоприятную для частных инвестиций.

Во-первых, это будут условия, гарантирующие, что вы будете должным образом распоряжаться деньгами.

А во-вторых, речь идет о реализации реформ, необходимых для того, чтобы Украина стала членом ЕС и западного торгового блока, к чему Украина сама стремится», - подчеркнула Пенни Прицкер.

По ее словам, среди этих реформ – судебная и правоохранительная. А также в сфере борьбы с коррупцией.

«В мой портфель входит работа с правительством Украины, правительством США и послом Бриджит Бринкс и, конечно же, с нашими союзниками – чтобы совместно ускорить экономическое восстановление Украины.

Будет отдельный фокус на реформах, касающихся прозрачности и подотчетности восстановления – изменения регуляторной среды, правоохранительных органов, судебной системы, в сфере борьбы с коррупцией, управления госпредприятиями и т. д.

Другой важной частью моих полномочий является работа с частным сектором. Я стараюсь убедить компании в разных секторах экономики – в энергетике, транспорте, логистике, сельском хозяйстве, производстве критически важных материалов и ИТ-технологиях – инвестировать в Украину. Надо, чтобы бизнес понял, что сейчас есть возможности для инвестиций в Украину.

Кроме того, я по должности буду входить в межведомственную донорскую координационную платформу, где буду работать с правительствами государств-партнеров, с Еврокомиссией и международными финансовыми учреждениями, а также с частным сектором.

И, конечно, это требует общения как с Конгрессом, где я буду коммуницировать успехи Украины сейчас и после войны, так и с диаспорой в США по возможностям, которые существуют в Украине.

Так что сфера моих полномочий будет широкой и экономически ориентированной», - отметила она.

Ранее мы писали, что Пентагон направил в Украину специального представителя и команду по надзору за использованием помощи США.

Автор: Наталья Мамченко

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