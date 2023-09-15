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Відтепер для отримання коштів США для України будуть певні умови, зокрема судова та правоохоронна реформи і у сфері боротьби з корупцією, - новопризначена спецпредставник США

07:40, 15 вересня 2023
Спочатку Україна повинна втілювати умови – реформи, зокрема, судову та правоохоронну, а потім отримає кошти від США, - новопризначений Президентом США  спецпредставник з питань відновлення України Пенні Пріцкер.
Відтепер для отримання коштів США для України будуть певні умови, зокрема судова та правоохоронна реформи і у сфері боротьби з корупцією, - новопризначена спецпредставник США
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14 вересня стало відомо, що Президент США Джо Байден призначив спеціального представника з питань економічного відновлення України – Пенні Пріцкер.

Пенні Пріцкер працювала міністром торгівлі США весь другий термін президента Обами.

Як зазначає «Європейська правда», «Пенні є представницею впливової емігрантської родини Пріцкерів, однієї з найбагатших родин США зі спільним статком, що сягає $37 млрд. Статок самої спецпредставниці – понад $3 млрд».

На запитання, чи можуть українці бути впевненими у стабільності підтримки з боку Сполучених Штатів попри вибори у США в 2024 році, Пенні Пріцкер в інтерв’ю «ЄП» заявила, що тепер Україні будуть висунуті певні умови.

«Є двопартійна підтримка довгострокової допомоги Україні. Однак для того, щоби отримувати кошти від Сполучених Штатів, тепер будуть певні умови. Це не повинно дивувати нікого в Україні. Причина – те, що наш уряд хоче бачити, як Україна досягає прогресу в різних сферах. Ми хочемо бачити середовище, сприятливе для приватних інвестицій.

По-перше, це будуть умови, які гарантуватимуть, що ви будете належним чином розпоряджатися грошима.

А по-друге, йдеться про втілення реформ, необхідних для того, щоб Україна стала членом ЄС та західного торговельного блоку, чого Україна сама прагне», - підкреслила Пенні Пріцкер.

За її словами, серед цих реформ – судова та правоохоронна. А також у сфері боротьби з корупцією.

«У мій портфель входить робота з урядом України, з урядом США та послом Бріджит Брінкс і, звичайно ж, з нашими союзниками – щоби спільно прискорити економічне відновлення України.

Буде окремий фокус на реформах, що стосуються прозорості та підзвітності відбудови – це зміни регуляторного середовища, правоохоронних органів, судової системи, у сфері боротьби з корупцією, управління держпідприємствами тощо.

Іншою важливою частиною моїх повноважень є робота з приватним сектором. Я прагну переконати компанії в різних секторах економіки – в енергетиці, транспорті, логістиці, сільському господарстві, виробництві критично важливих матеріалів та ІТ-технологіях – інвестувати в Україну. Треба, щоби бізнес зрозумів, що зараз є можливості для інвестицій в Україну.

Крім того, я за посадою входитиму до міжвідомчої донорської координаційної платформи, де працюватиму з урядами держав-партнерів, з Єврокомісією та міжнародними фінансовими установами, а також з приватним сектором.

І, звичайно, це вимагає спілкування як з Конгресом, де я комунікуватиму успіхи України зараз та після війни, так і з діаспорою в США щодо можливостей, які існують в Україні.

Отже, сфера моїх повноважень буде широкою та економічно орієнтованою», - зазначила вона.

Раніше ми писали, що Пентагон надіслав в Україну спеціального представника та команду для нагляду за використанням допомоги США.

Автор: Наталя Мамченко

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