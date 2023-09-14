У Зеленського прокоментували призначення спецпредставника США для нагляду за грошима на відновлення України

Андрій Єрмак зробив заяву щодо призначення колишнього міністра торгівлі США спецпредставником з питань відновлення економіки України.

Фото: president.gov.ua

Як раніше повідомлялося, президент США Джо Байден призначив Пенні Пріцкер спеціальною представницею США з питань економічного відновлення України.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак коментуючи це призначення заявив, що вірить в те, що Пенні Пріцкер допоможе прискорити відновлення та відбудови країни.

«Ми дуже цінуємо цей крок і дякуємо нашим союзникам і друзям за їхні постійні та багаторівневі зусилля, щоб допомогти Україні перемогти.

Я вітаю пані Пріцкер і вірю, що вона зосередить максимум зусиль на життєво важливій меті прискорення відновлення та відбудови нашої зруйнованої війною країни», - написав Єрмак на своєму Телеграм-каналі.

Раніше ми писали, що Пентагон надіслав в Україну спеціального представника та команду для нагляду за використанням допомоги США.

Нагадаємо, США нададуть Україні $1,25 млрд: куди підуть гроші.

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