У Зеленского прокомментировали назначение спецпредставителя США для надзора за деньгами на восстановление Украины

Андрей Ермак сделал заявление о назначении бывшего министра торговли США спецпредставителем по восстановлению экономики Украины.

Фото: president.gov.ua

Как ранее сообщалось, президент США Джо Байден назначил Пенни Прицкер специальной представительницей США по экономическому восстановлению Украины.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, комментируя это назначение, заявил, что верит в то, что Пенни Прицкер поможет ускорить восстановление страны.

«Мы очень ценим этот шаг и благодарим наших союзников и друзей за их постоянные и многоуровневые усилия, чтобы помочь Украине победить.

Я поздравляю госпожу Прицкер и верю, что она сосредоточит максимум усилий на жизненно важной цели ускорения восстановления и строительства нашей разрушенной войной страны», - написал Ермак на своем Телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что Пентагон направил в Украину специального представителя и команду по надзору за использованием помощи США.

Напомним, США предоставят Украине $1,25 млрд: куда пойдут деньги.

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