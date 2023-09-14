Новым послом Турции в Украине стал Мустафа Левент.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил Мустафу Левента Бильгена Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики в Украине. Соответствующий указ появился на сайте главы Турции 14 сентября.

«Мустафу Левента Бильгена назначить послом в Украине», - говорится в документе.

Напомним, о кандидатуре нового посла СМИ Турции сообщали еще в июне.

Новый посол Турции в Украине Мустафа Левент Бильген возглавлял генконсульства в Торонто, Нью-Йорке, был послом в Абу Даби, позже являлся советником комитета по иностранным делам парламента Турции. Предыдущий посол Турции в Украине Ягмур Гюльдер выполнял свои обязанности с января 2019 года.

Ранее Эрдоган объявил состав нового правительства Турции.

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