На войне погиб работник Службы судебной охраны из Киева

На фронте погиб Юрий Лукьяненко.

Служба судебной охраны сообщила, что на войне погиб Лукьяненко Юрий Николаевич 11.04.1987 года рождения, уроженец Полтавской области, проживал с семьей в Киеве.

«В Службе судебной охраны с 11.02.2020 года. Работал контролером II категории 2 взвода охраны первого подразделения охраны ТУ ССО в Киеве и Киевской области, сержант Службы судебной охраны.

Мобилизирован в ВСУ с 24.02.2022 года.

О гибели на фронте Лукьяненко Ю.Н. стало известно 12.09.2023 года от родных.

Наши слова соболезнования родным и близким.

Вечная память герою!», - говорится в заявлении.

Редакция «Судебно-юридической газеты» выражает искренние соболезнования семье и близким Юрия Николаевича.