На війні загинув працівник Служби судової охорони з Києва

На фронті загинув Юрій Лук'яненко.

Служба судової охорони повідомила, що на війні загинув Лук'яненко Юрій Миколайович 11.04.1987 року народження, уродженець Полтавської області, проживав з сім'єю в м. Києві.

«У Службі судової охорони з 11.02.2020 року. Працював контролером ІІ категорії 2 взводу охорони першого підрозділу охорони ТУ ССО у м. Києві та Київській області, сержант Служби судової охорони.

Мобілізований до ЗСУ з 24.02.2022 року.

Про загибель на фронті Лук'яненка Ю.М., стало відомо 12.09.2023 року від рідних.

Наші слова співчуття рідним та близьким.

Вічна пам'ять герою!», - йдеться у заяві.

Редакція «Судово-юридичної газети» висловлює щирі співчуття родині та близьким Юрія Миколайовича.