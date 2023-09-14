Новим послом Туреччини в Україні став Мустафа Левент.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган призначив Мустафу Левента Більгена Надзвичайним та Повноважним Послом Турецької Республіки в Україні. Відповідний указ з’явився на сайті глави Туреччини 14 вересня.

«Мустафу Левента Більгена призначити послом в Україні», - сказано в документі.

Нагадаємо, про кандидатуру нового посла ЗМІ Туреччини повідомляли ще у червні.

Новий посол Туреччини в Україні Мустафа Левент Більген очолював генконсульства в Торонто, Нью-Йорку, був послом в Абу Дабі, пізніше був радником комітету з питань закордонних справах парламенту Туреччини. Попередній посол Туреччини в Україні Ягмур Гюльдере виконував свої обов'язки з січня 2019 року.

Раніше Ердоган оголосив склад нового уряду Туреччини.

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