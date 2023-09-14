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ВККС оголошено конкурс на 560 посад суддів місцевих судів

В резерві – 585 кандидатів на посади суддів.

ВККС оголосила конкурс на посади 532 суддів апеляційних судів

Конкурс оголошено на 410 посад суддів загальних апеляційних судів, 66 посад суддів адміністративних апеляційних судів та 56 посад суддів апеляційних господарських судів.

Head of the National Accreditation Agency Serhii Kostiuk decided to take revenge on business for opening a criminal case

In response to numerous complaints and a criminal complaint, the head of the National Accreditation Agency, Serhii Kostiuk, decided to punish the complaining entrepreneurs by suspending their activities.

Комітет Верховної Ради оголосив конкурс на три вакансії до Конституційного Суду

За квотою парламенту за допомоги Дорадчої групи з міжнародними експертами будуть шукати трьох суддів до КСУ.

ВП ВС переглянула справу про покарання водія за нетверезе водіння після рішення ЄСПЛ, який назвав порушенням відсутність прокурора у справі про адмінправопорушення

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Ердоган призначив нового посла Туреччини в Україні: хто ним став

19:30, 14 вересня 2023
Новим послом Туреччини в Україні став Мустафа Левент.
Ердоган призначив нового посла Туреччини в Україні: хто ним став
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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган призначив Мустафу Левента Більгена Надзвичайним та Повноважним Послом Турецької Республіки в Україні. Відповідний указ з’явився на сайті глави Туреччини 14 вересня.

«Мустафу Левента Більгена призначити послом в Україні», - сказано в документі.

Нагадаємо, про кандидатуру нового посла ЗМІ Туреччини повідомляли ще у червні.

Новий посол Туреччини в Україні Мустафа Левент Більген очолював генконсульства в Торонто, Нью-Йорку, був послом в Абу Дабі, пізніше був радником комітету з питань закордонних справах парламенту Туреччини. Попередній посол Туреччини в Україні Ягмур Гюльдере виконував свої обов'язки з січня 2019 року.

Раніше Ердоган оголосив склад нового уряду Туреччини.

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