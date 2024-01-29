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Кабмін пропонує уточнити підстави звільнення директора БЕБ – у Раду внесли законопроєкт

13:30, 29 січня 2024
Законопроєктом також пропонується встановити обов’язковість проходження психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа перед призначенням на посаду в БЕБ.
Кабмін пропонує уточнити підстави звільнення директора БЕБ – у Раду внесли законопроєкт
Джерело фото: ЗМІ
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Кабінет Міністрів зареєстровав у Верховній Раді проект Закону «Про внесення змін до Закону України "Про Бюро економічної безпеки України" щодо удосконалення роботи Бюро» (реєстр. № 10439).

Як пояснив представник КМУ у ВРУ Тарас Мельничук, законопроєкт розроблено в рамках реалізації фіскальних структурних реформ, передбачених Меморандумом про економічну та фінансову політику від 24 березня 2023 року та від 19 червня 2023 року, з метою удосконалення правових засад діяльності Бюро економічної безпеки України.

Проєктом Закону пропонується:

  • передбачити вимоги до членів конкурсної комісії на обрання директора Бюро економічної безпеки України, їх права та обов’язки, порядок прийняття ними рішень;
  • уточнити підстави звільнення директора Бюро економічної безпеки України;
  • встановити обов’язковість проходження психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа перед призначенням особи на посаду в Бюро економічної безпеки України;
  • визначити положення щодо формування та прийняття рішення Комісією з проведення зовнішньої незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Бюро економічної безпеки України, уточнити права і обов’язки її членів та встановити, що фінансування діяльності зазначеної Комісії та її членів може здійснюватися за рахунок залучення міжнародної технічної допомоги;
  • передбачити обов’язкове проходження атестації заступниками Директора Бюро економічної безпеки України в порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України, а також через один рік після припинення чи скасування воєнного стану проведення атестації працівників Бюро економічної безпеки України, які призначені на посади до набрання чинності цим Законом.

Раніше ми писали, що Кабмін внесе законопроєкт про консолідацію розслідування економічних злочинів у БЕБ, яке раніше Кабмін пропонував перезавантажити.

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