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Украинские моряки начали подготовку на кораблях стран НАТО

18:13, 29 января 2024
Украинские моряки учатся на экипажах противоминных кораблей стран НАТО.
Украинские моряки начали подготовку на кораблях стран НАТО
Источник фото: trueua.info
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В понедельник, 29 января, украинские моряки за рубежом начали подготовку и освоение техники стран НАТО. Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

Плетенчук подчеркнул, что освоение новой техники - это длительный процесс, который включает индивидуальную и групповую подготовку на корабле. Он отметил, что украинские моряки уже проходят обучение за рубежом, в частности, экипажи противоминных кораблей, которые находятся в Великобритании, адаптируются к условиям службы в НАТО.

Плетенчук рассказал, что экипажи следующих двух минных тральщиков класса Alkmaar также учатся за рубежом, и это обучение проводят страны, которые эксплуатируют эти корабли и имеют соответствующий опыт и материально-техническую базу. Он добавил, что Великобритания, как партнер по подготовке корабельного состава, участвует в этих учениях.

Подчеркнув, что служба на кораблях НАТО организована по-другому, Плетенчук отметил, что в странах НАТО экипажи новых кораблей проходят службу по крайней мере год до использования их в боевых условиях.

"Не следует забывать, что флот это не только моряки, а это и морская пехота, различные специалисты.  Их обучают в нескольких странах Европы", - сказал Плетенчук.

Он также отметил, что в Украине ведутся подготовка морской пехоты и других специалистов в Европе, чтобы расширять компетенции флота. На вопрос относительно возможного получения Украиной кораблей от Великобритании, Плетенчук отметил, что это решение лежит в политической плоскости и решается на межгосударственном уровне.

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